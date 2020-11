El Gobierno prometió "saldar" la deuda con los investigadores: "Tengan paciencia"

El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, reconoció que hay una "deuda" con la actualización salarial de los investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) y de otros organismos pero prometió que será saldada en los próximos meses al vaticinar "muy buenas" expectativas para el 2021.

"Les decimos a los investigadores que estamos trabajando para mejorar los salarios. Este año, por ejemplo, el Conicet duplicó el número de ingresos a las carreras, y las becas también subieron un 50% pero sabemos que todavía estamos en deuda con los salarios. Estamos trabajando para resolverlo", afirmó el funcionario.

Durante una entrevista con 0223, Salvarezza recordó que en el ejercicio del 2021 el presupuesto científico "va a aumentar considerablemente" con respecto a este año, signado por el impacto económico inédito de la pandemia del coronavirus. "Tienen que tener paciencia y saber que este gobierno los respeta, que valora la investigación científica y que trabaja para mejorar paulatinamente los ingresos de los investigadores", garantizó.

En este marco, el integrante del gabinete de Alberto Fernández no evitó las críticas para con las políticas que adoptó en su Gobierno Mauricio Macri, al relegar el rol de la comunidad científica nacional a un segundo plano.

"Creo que vivimos 4 años donde la investigación científica no fue una prioridad. No solo hubo un deterioro de los salarios sino de las becas, de los subsidios, que no fueron reforzados", señaló el ministro, al respecto.

En este sentido, Salvarezza entendió que "Argentina tiene que utilizar el conocimiento para poder ser una sociedad competitiva en el mundo". "Tomamos esta situación en medio de una pandemia pero estamos avanzando para recuperar el sistema de ciencia como un instrumento de transformación", concluyó.

El funcionario se hizo presente en la ciudad, junto a otros pares del gabinete nacional, por la llegada de la flamante embaracación del Inidep que fue bautizada como “Mar Argentino” y que representó una inversión de 7 millones de dólares.