Líderes mundiales despidieron a Maradona

No hubo un solo medio de comunicación del mundo que haya puesto la noticia de la muerte de Diego Maradona como tema principal. Diarios europeos como Sport, The National Marca, Liberation, The Guardian, The Times, China Daily, Financial Times, Politiken, De Volkskrant, Corriere Della Sera y tantos otros de los lugares más recónditos del planeta se hicieron eco de su deceso.

A su vez, los diferentes líderes mundiales manifestaron sus condolencias y tristeza por la trágica pérdida. Ex presidentes como Luiz Inacio Lula Da Silva, Pepe Mujica, Evo Morales, Fernando Lugo, Dilma Rousseff y Rafael Correa se expresaron por redes sociales pero también autoridades del calibre de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y vicepresidente de España, el primer ministro de Italia, Giusseppe Conte y el francés Emmanuel Macron a través de una emotiva carta.

Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro también lamentó la muerte del campeón mundial, a quien calificó como un "hermano y amigo incondicional" de su nación. "Mucha tristeza, nos ha dejado la leyenda del fútbol, un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Querido e irreverente 'Pelusa', siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos", expresó el líder chavista. "No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento. ­Hasta siempre Pibe de América!", manifestó.





En México, país en el que Maradona se consagró como campeón mundial en 1986, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio tras conocer la noticia de su muerte, que fue también lamentada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. "Te llevas algo nuestro, nos dejas mucho tuyo Diego", publicó Ebrard en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía de Maradona a sus 25 años, en hombros de los aficionados, levantando la copa del mundo en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

En Brasil, el vicepresidente Hamilton Mourao expresó su solidaridad con el pueblo argentino por la muerte de "un grack crack"."Sé cómo reaccionan los argentinos, son pasionales, será una conmoción en los próximos días; nuestra solidaridad a todos los argentinos y a los amantes del fútbol", dijo Mourao en declaraciones recogidas por el portal de noticias G1.