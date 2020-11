Darío Doria: "La historia de Vicenta es dura, pero maravillosa"

“Vicenta” cuenta la historia de la lucha de una madre para que la Justicia autorice el aborto legal a su hija que padece un retraso madurativo y fue violada por un familiar.

El documental, del guionista y director Darío Doria se presenta en el Festival de Mar del Plata y recrea la historia con un original trabajo con muñecos y escenografías de plastilina y la voz en off de Liliana Herrero. En una extensa charla con Dixit, por 0223 Radio, Doria se refirió a la realización del documental y la elección del tema

“Conecté con la historia de Vicenta en el 2006”, comienza diciendo Doria tras recordar que Vicenta Avendaño, en 2006 realizó todos los tramites para que su hija de 19 años que presenta un evidente retraso madurativo pueda realizarse un aborto ya que había sido ultrajada por un familiar. “Aunque la ley la amparaba, dilataban los tiempos y finalmente se lo negaron y ahí comienza la lucha de esta madre a quien la ayudaron un grupo de mujeres para que, con una intervención clandestina su hija pueda abortar”, recuerda.

“Seguí la historia y no podía dejar de indignarme con lo que le estaba pasando a esa mujer”, relata al tiempo que afirma que cuando el tema desapareció de los medios de comunicación masivos, siguió la historia “de a poco, como pude porque no aparecía mucha información hasta la sentencia de la ONU que fue tres o cuatro años después y supe que había que contar la historia porque es dura pero es maravillosa”, dijo.



Darío Doria decidió contar la historia de esta mujer y su hija de manera particular, proponiendo que el espectador se sumerja en un mundo de figuras de plastilina inmóvil. Según explicó a Dixit, era la primer historia que realizaba en tiempo pasado y no quería caer en el lugar común del documental “de archivo”. Entonces, indagando se encontró con el trabajo de la ilustradora Mariana Ardanaz que había publicado el trabajo sobre una niña que vivía encerrada, la contactó y comenzaron a trabajar y dieron vida a Vicenta.

Consultado sobre el proceso de creación, Doria asegura que fue un arduo trabajo que se realizó con maquetas desarmables y modulares que permiten poner la cámara en cualquier dirección. “Hacíamos mucho con la luz y los movimientos de cámara ya que los muñecos no se mueven, esa sensación de movimiento es creada por la luz o la cámara”

“No sabemos cómo funciona. Los muñequitos no se mueven, pero tienen vida”, dice Doria entre risas

El documental cuenta con el relato en off de Liliana Herrero que con una voz poética acompaña las imágenes y sumerge al espectador en los diferentes climas que propone la realización.

“A Liliana la sorprendió la propuesta, nos decía que teníamos que buscar a una actriz, que ella viene del palo de la música y nosotros la convencimos” cuenta Doria mientras asegura que escribieron el texto pensando en la musicalidad de la cantante. “Ella confió, se dejó llevar y el resultado fue insuperable”, cuenta satisfecho con el resultado de su elección.

"Vicenta" se presentó en el 35º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en la Selección Oficial Fuera de Competencia.