Aseguran que un balneario del sur se niega a garantizar servicio de seguridad

Un grupo de guardavidas nucleado en el Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata llegó este viernes hasta el ingreso del Balneario “Punta Cantera 1”, popularmente conocido como el balneario 0 de Punta Mogotes para exigir al concesionario del lugar que cumpla con el servicio de seguridad en playas.

Según explicó Fernando González Soto, Secretario Adjunto del Sindicato, desde que el Honorable Concejo Deliberante (HCD), le otorgó la concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) a una ONG, los guardavidas que cumplían funciones en el lugar fueron desvinculados, dejando el lugar sin servicio de seguridad.

“La ONG no contrató a los guardavidas que trabajaban en ese sector y no tiene intenciones de contratar a nadie. Es una locura, toda esa playa no tiene un guardavidas”, aseguró el dirigente, en declaraciones vertidas a 0223 Radio.

Es por eso que reiteró el pedido al nuevo concesionario para que deje de lado la postura “irresponsable” que mantiene y agregó que, de no tener ninguna respuesta, pedirán a la Secretaría de Gobierno que “tome cartas en el asunto y contrate a los trabajadores".