El recuerdo de la noche en la que Diego alentó a Peñarol: "Nos quedamos helados cuando apareció"

No lo esperaban. Lo creían una anécdota imposible. Pero finalmente ocurrió en la noche del 25 de enero de 1994 y aquel aliento de Diego Armando Maradona en el viejo estadio "Superdomo" contra Atenas todavía sigue vivo en el recuerdo de toda la comunidad de Peñarol.

El partido, válido por la tercera fecha de la segunda fase de la Liga Nacional 1993/1994, transcurría con normalidad. Cerca del final del segundo cuarto, un tumulto en uno de los ingresos sorprendió a la gran cantidad de hinchas "Milrayitas" presentes. Y apareció la baja figura de Diego Armando Maradona, rodeado de periodistas y personal de seguridad, para acercarse hasta el banco del conjunto marplatense.

Marcelo Richotti, ícono de Peñarol y uno de los protagonistas de la inolvidable noche, recuerda que el encuentro con el más grande se había gestado a través del empresario futbolístico Darío Donadío: "Él siempre nos decía que un día iba a traer a Maradona pero nosotros no le creíamos demasiado y quedaba ahí, como una anécdota".

"Ese día, cuando llegamos al vestuario, empezamos a escuchar mucho ruido y no era el aliento al que estábamos acostumbrados. Y de la nada vemos que se abre la puerta y aparece Diego. Entró como era él, con su simpatía y desfachatez de siempre", asegura el exjugador, y confiesa: "Diego nos saludó a cada uno como si nos conociera de toda la vida y nosotros estábamos petrificados. Después empezó a dar la charla pensando en el segundo tiempo pero yo no lo escuché mucho porque se me empezaron a cruzar un montón de sentimientos".

Richotti reconoce que la inesperada presencia de Maradona "descolocó" al equipo y que desde entonces "fue muy difícil" volver a meterse en el partido duro que se disputaba con el gran Atenas de Córdoba de Milanesio, Osella y compañía. "El parquet estaba lleno de gente y era porque todos querían estar cerca de Maradona", afirma, en una entrevista con 0223 Radio.

Después del partido, el ídolo del "Milrayitas" obtuvo su foto con el jugador de fútbol más grande de la historia y dice que la tiene guardada junto a la de su familia. "La imagen está en ese corazón, en el mismo corazón donde tengo los colores de mi club. Las prioridades son totalmente distintas pero fue algo muy loco y uno no dimensiona hasta que no lo vive", expresa.

Richotti reconoce que "es difícil no perder una lágrima" después de la noticia de la muerte de Maradona pero considera que el crack de la selección nacional "siempre va a estar presente en cada argentino por el ídolo extraordinario" que fue.