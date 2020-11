Presupuesto y temporada, los ejes de una agenda que desplazó al Covid

A contrarreloj, el secretario de Hacienda Germán Blanco carga por estas horas todo el proyecto de presupuesto municipal 2021. El viernes el Ejecutivo elevará al Concejo Deliberante el cálculo de gastos y recursos y las ordenanzas que fijan los aumentos de tasas y abrirá así una discusión en el cuerpo legislativo que será intensa y, seguramente, larga. Al mismo tiempo, las autoridades trabajan intensamente para definir cuestiones claves para una temporada de verano que no servirá para recuperar el desastre económico que provocó la pandemia, pero sí dará algo de alivio a sectores que llegan a diciembre muy golpeados.

Desde el Ejecutivo municipal mantienen intensas reuniones con representantes del sector gastronómico para acelerar las definiciones sobre las distintas ordenanzas que se aprobaron para ampliar los espacios al aire libre, fundamentalmente la colocación de decks en la vía pública y la creación de corredores gastronómicos.

Según pudo saber este medio, en apenas unas horas desde que se oficializó el programa “Comemos Afuera” ya hubo 56 comercios que pidieron habilitar los decks de cara a la temporada. En el Ejecutivo, esperan que los pedidos sigan ingresando y que la respuesta sea “muy ágil”.

“Queremos que sea casi automático porque necesitamos resolverlo ya”, plantearon fuentes municipales. No es una tarea sencilla: cada pedido incluye la firma de responsables de cinco áreas municipales –Habilitaciones, Tránsito, Emsur, Emvial, Obras y Desarrollo Productivo-. Estas reuniones, explicaron, sirvieron para presentar los seis combos que se pueden solicitar en el marco de esta ordenanza.

“La idea es que sea para todos, sin excepción”, señaló un empresario gastronómico, que se quedó con la promesa del municipio de que no se pondrán trabas para lograr las habilitaciones. “Si no surge un pedido especial y se ajustan a las condiciones de seguridad que planteamos no va a haber problemas”, ratificaron desde el Ejecutivo.

En todas las charlas que los funcionarios de mayor confianza del intendente tienen con los empresarios también surge un pedido concreto: empiecen a contratar gente de Mar del Plata. Guillermo Montenegro necesita empezar a mostrar acciones tendientes a quitarse el mote de ser la ciudad con mayor desempleo del país que, además, duplica la media nacional.

“La nota que subieron en 0223 este miércoles que mostraba dos cuadra de cola por un trabajo en una casa de ropa es la explicación del pedido”, señalaron las fuentes consultadas. Las autoridades municipales realizan el pedido con el compromiso de que generarán las condiciones para que los empresarios puedan trabajar.

Este miércoles, en una entrevista radial el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, anticipó que los corredores gastronómicos, la idea que había impulsado el Frente de Todos y se convirtió en ordenanza en una sesión escandalosa, se harían en Diagonal Pueyrredon, Belgrano, Olavarría, Alem y el Centro Comercial del Puerto. Otros hombres del Ejecutivo prefirieron ser más cautos y guardar algunas definiciones. “Primero queremos cerrar el tema de los decks y después avanzaremos sobre eso”, dijo.

Por otro lado, el Ejecutivo trabaja en la carga del presupuesto para presentarlo este viernes. En el gobierno de Montenegro se manejan con hermetismo acerca de las características que tendrá el cálculo de gastos y recursos del próximo año. Igualmente, hay algunos datos que ya circulan: el monto del presupuesto rondará los 22 mil millones de pesos, una cifra que incorpora la inflación del año al cálculo que se previó para este año.

Fuentes del gobierno local confiaron que habrá inyecciones de fondos importantes de obras que el gobierno nacional y provincial tenían previstas para General Pueyrredon para este año, pero debieron quedar postergadas por la pandemia. “En charlas con funcionarios tanto de Provincia como de Nación acordamos que muchas de esas obras se incorporarán al presupuesto 2021”, señalaron. Una de ellas, por caso, es el Colector Marcos Sastre que implica cerca de 600 millones de pesos.

El otro tema central que tendrá el proyecto será la suba de tasas. Desde el Ejecutivo señalaron que están a la espera de las proyecciones del gobierno provincial para trazar un panorama más claro. Según pudo saber este medio, el objetivo del municipio es establecer una suba por debajo del gobierno provincial. La cifra que se manejó por estas horas es del 24%, aunque todavía quedan detalles por ajustar.

En medio de estas cuestiones, Montenegro sufrió la primera baja de un secretario de su gabinete. Darío Oroquieta deja el cargo de secretario de Seguridad y será reemplazado por otro hombre de confianza del intendente, Horacio “Totó” García. Desde el entorno del jefe comunal buscaron dejar en claro que la salida es por problemas personales y no por diferencias de gestión. “Siempre se dice lo mismo, pero esta vez es así: venía arrastrando problemas familiares y creía que lo iba a poder resolver, pero se le complicaron”, contaron desde el Ejecutivo.

No es un cambio menor: la seguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad, pese a que la pandemia haya cambiado algo el eje de la habitualidad. A su vez, Montenegro llegó a la Intendencia con la chapa de ser un experto en la materia. Desde distintos sectores ya empezaron a criticar la decisión por tratarse –al igual que Oroquieta- de dirigentes que no son de la ciudad. La exigencia será alta.

A todo esto, la situación del Covid-19 perdió terreno: los casos en Mar del Plata bajaron, la tensión en el sistema sanitario cedió y el buen clima entusiasma a los marplatenses y los empuja al aire libre, donde todos los especialistas coinciden en que el riesgo de contagio es menor. Muchos, no obstante, no pierden de vista que la pandemia sigue y que la vacuna aún no llegó: “¿Vos viste cómo están las playas y la costa los fines de semana? Imaginate lo que va a ser en enero”.