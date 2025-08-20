Hasta cuándo se mantiene el alerta amarillo por viento: el clima para este jueves en Mar del Plata

El alerta amarillo por fuertes vientos finalizará durante la noche de este miércoles, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya dio a conocer los datos del tiempo para este jueves en Mar del Plata y la zona. Será una jornada sin lluvias, con cielo variable entre nubes y claros, y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 15 grados.

La madrugada comenzará algo nublada, con 5 grados de mínima y viento del sector oeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora, lo que generará una sensación de frío más marcada.

Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 7 grados. El viento seguirá del oeste, pero disminuirá su intensidad, ubicándose entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde se espera la máxima del día, que alcanzará los 15 grados, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará del noroeste, leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo estará mayormente nublado, con 11 grados y viento del norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La jornada transcurrirá sin precipitaciones, aunque las ráfagas de viento fuertes de la madrugada podrían afectar la visibilidad y la sensación térmica en las primeras horas del día.