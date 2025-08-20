Atención conductores: importantes descuentos en carga de combustibles

En un contexto de caída del consumo y ajustes en los hábitos de movilidad, YPF lanzó una promoción que busca incentivar las cargas nocturnas de combustible mediante su aplicación oficial. Desde este mes, los usuarios que carguen entre la medianoche y las 6 de la mañana podrán acceder a un descuento de hasta el 9%, combinando dos beneficios escalonados.

Según confirmaron fuentes de la empresa, el esquema contempla un 6% de descuento directo para quienes paguen a través de la App YPF en ese horario. A su vez, se suma un 3% adicional si la carga se realiza en estaciones que cuentan con sistema de autodespacho, una modalidad que permite al cliente operar la carga sin intervención del personal.

La medida apunta a redistribuir el flujo de clientes y mejorar la rentabilidad de las estaciones en horarios de baja demanda. “Desde que se implementó la promoción, el volumen de carga nocturna se duplicó”, indicaron desde YPF. Además, el 70% de quienes cargan en esa franja horaria no lo hacían previamente, lo que sugiere un cambio de hábito impulsado por el incentivo económico.

El beneficio aplica a todos los combustibles, con excepción del gasoil Grado 2, que tiene un tope mensual de 150 litros. La empresa no informó una fecha de finalización para la promoción, aunque aclaró que se trata de una estrategia “dinámica” sujeta a evaluación.

En paralelo, YPF continúa promoviendo el uso de su app como canal de fidelización, con funcionalidades que incluyen geolocalización de estaciones, historial de carga y acceso a promociones exclusivas. La apuesta por el autodespacho también se inscribe en una tendencia global de automatización en el sector energético.