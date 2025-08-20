Los “presta” que amenazaron a una mujer y golpearon a su hijo no declararon y pidieron que sigan detenidos

Los dos hombres acusados de amenazar a una mujer para que pagara la cuota de un préstamo informal y que golpearon a su hijo cuando éste salió corriendo de la casa se negaron a declarar este miércoles y fueron trasladados nuevamente al complejo penitenciario de Batán. Desde la fiscalía solicitaron que sigan detenidos mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron que los dos hombres estuvieron acompañados por abogados particulares y no quisieron dar su versión de los hechos ante el fiscal Luis Ferreyra que les imputa el delito de tentativa de extorsión, amenazas y lesiones leves.

Tal como se adelantó, el lunes una mujer de 54 años denunció en la comisaría decimotercera que sufría amenazas por parte de un grupo de prestamistas al que le había pedido 350 mil pesos a pagar en seis semanas. En ese acuerdo había una cláusula que obligaba a pagar 15 mil pesos más por día en caso de retraso.

El hecho ocurrió en el barrio Alfar.

La denunciante dijo que al no poder abonar la cuota comenzó a recibir mensajes amenazantes en su WhatsApp y que las personas le decían que iban a cobrarle “por las buenas o por las malas” y que iban a ir a cobrarle a la casa “sin importar quien esté adentro del lugar”.

El lunes pasado, minutos antes de las cinco de la tarde, dos sujetos se acercaron a la vivienda ubicada en Santa María de Oro al 4800, simularon tener un arma de fuego y amenazaron al hijo de la mujer que estaba con su abuela y su hermano menor mientras exigían el arribo de su madre al domicilio.

Los dos imputados se negaron a declarar .

Cuando regresaron minutos más tarde el joven salió corriendo de la casa y fue interceptado por los dos imputados que estaban en un auto: lo golpearon y le provocaron lesione en el pómulo izquierdo y la nariz.

Fueron el titular de la comisaría decimotercera y miembros del Gabinete Técnico Operativo quienes se dirigieron al domicilio de la mujer donde aprehendieron a los dos sujetos, requisaron el Peugeot 208 en el que se desplazaban y secuestraron dos celulares.

Tras escuchar este miércoles los cargos en su contra, ambos se negaron a declarar y fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán. La conversión de la aprehensión en detención debe ser resuelta por la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos.