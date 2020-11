Noviembre más caro: en las góndolas hay aumentos de hasta el 10%

En los primeros días de noviembre se registraron aumentos promedio del 7% en los productos de la canasta básica, alcanzando en algunos casos el 10% en distintas góndolas de Mar del Plata.

“Los precios de la canasta básica, como alimentos, artículos de limpieza y otros productos esenciales no han parado de aumentar, al margen de esfuerzos que vemos desde el estado para disciplinar a grandes formadores de precios a través de los Precios Máximos. Por fuera de los incluidos en ese programa, ya desde el lunes 2 de noviembre comenzaron a llegar nuevas listas de precios de los grandes proveedores que luego traccionan al resto”, expresó en diálogo con 0223, Gustavo Casciotti, referente de Apyme Mar del Plata.

En ese punto, puso como ejemplo al gigante Arcor, “que determinó un aumento del 10% en los artículos alimenticios y de un 15% en las golosinas”, así como otras empresas como La Serenísima, “que hicieron una quita de bonificaciones de descuentos y facturaron en estos días con un 10% de aumento pero en la segunda quincena por ahí vuelven con algunas ofertas”, describió.

“En los últimos 30 días, las frutas y verduras sufrieron un aumento escandaloso, trasladándolo a los índices de precios del últimos mes. Y a diferencia de otros tiempos, ahora ya nadie se escandaliza y hay una naturalización de los aumentos. Y lamentablemente todo esto impacta en las jubilaciones y en los salarios, que más allá de algunas paritarias, vienen perdiendo frente a inflación”, analizó Casciotti.

Leve baja en el consumo en los hipermercados de Mar del Plata

Luego de atravesar poco más de 7 meses de pandemia, el consumo de los marplatenses en los supermercados tuvo una retracción del 7% según estimó a 0223, Daniel Hernández, propietario del hipermercado mayorista y minorista Hergo.

“Hay días en que hay poco trabajo y otros que existe una fuerte demanda pero no así, vemos en base a las ventas, que mes a mes, hay una leve retracción que va del 6 al 7%. Y esto es algo general: tanto en la compra de los almaceneros como en la gente que factura como consumidor final”, señaló el empresario.

En ese análisis, para Hernández, “el coronavirus hizo que mucha gente compre en negocios de cercanía y también propio de la misma crisis, compre menos en los mayoristas y minimercados. Y esto sucede en todo el país”, agregó.

Por otra parte, el supermercadista advirtió que por el fuerte aumento del dólar no oficial, algunos productos derivados de la importación, no se consiguen o dejaron de fabricarse.

“Pueda haber faltantes que antes no había, como productos de nicho, que son los importados. No son artículos de consumo masivo, donde la gente por ahí se preocupe sino más específicos. Sobre todo, en algunas bebidas alcohólicas, donde las compañías por ahí dejan de traerlos por problemas en la importación o dejaron de fabricarlos. Hasta ahora esas faltantes no asustan al público, que busca otros para reemplazarlos”, finalizó.