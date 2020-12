González García expuso sobre el aborto ante Diputados: "Esto es una razón de derechos y justicia social"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García expuso este martes en el primer día de debate sobre el proyecto de interrupción legal del embarazo (IVE) ante los integrantes de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal; Mujeres y Diversidad; Acción Social y Salud Pública.

El funcioanruio manifestó que toda su vida se dedicó con énfasis a este tema por tres razones. “La primera -detalló- por lo que hace todo médico que es prevenir que las cosas no ocurran y en el caso de que sucedan tengan menos consecuencias”. La segunda razón es de derecho y la tercera de justicia social.

"Hay 1.110/1.200 abortos en el día de hoy y 100/120 internaciones sólo en los hospitales públicos y esto está pasando hace mucho tiempo. Sus consecuencias son muertes, infecciones, enfermedades, internaciones y gastos”, aseguró el ministro a pesar de que el problema tiene una solución técnica que se aplica en todo el primer mundo. “Sobran las evidencias de que esto tiene solución”, aseveró.

Como ejemplo, el funcionario citó el caso de Uruguay que no ha tenido ninguna muerte materna después de la interrupción del embarazo. Luego expresó que el aborto es un problema serio de salud pública que “si lo resolvemos de una manera técnica y científica, eliminamos una casusa de muerte”. Además “la penalización estigmatiza a las mujeres y hacen que lleguen más tarde a los servicios por lo que las consecuencias son peores” a lo que se le suma el enorme impacto económico que tienen las internaciones en el sistema de salud por abortos clandestinos que es de 10 veces más que la utilización de una tecnología moderna para la interrupción del embarazo.

También señaló que fortalecer los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral están vinculados con la prevención y que el 80 por ciento de los embarazos de menores de 20 años en Argentina no son intencionales.

Según el ministro “este no es un problema igual para todas las argentinas. La injusticia se ve claramente, hay más barreras para las que viven en situación de vulnerabilidad, con dificultades económicas o de educación para poder recurrir a un aborto seguro, por eso este proyecto genera también justicia social”.

El objetivo, según el ministro, es que no ocurran más embarazos no intencionales y, segundo, que si ocurren se revuelvan técnicamente de una manera que no signifiquen más muertes. “Este es un tema que tiene muchos años y tenemos la posibilidad de resolverlo bien, de cambiar una historia de la que nadie puede estar orgulloso”, concluyó.