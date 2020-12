A pesar de la presencia de turistas, la actividad textil no repunta

A poco más de una semana del inicio de la temporada, la actividad textil sigue sin repuntar en Mar del Plata, en un año atravesado por el coronavirus que dejó a muchos comercios al borde del abismo.

En diálogo con 0223, María Liberati, propietaria del tradicional local de tejidos de la calle Güemes, se mostró complacida por la llegada de turistas, “que fue una bocanada de aire fresco luego del invierno duro que tuvimos” pero consideró que el fin de semana extra largo “se facturó más pero nunca en proporción a lo que pasaban en otros años”.

“Se veía mucha gente caminando en las calles pero no con bolsas de compras en la mano. Creemos que la gente no tiene dinero y hizo todo el esfuerzo en poder salir de Buenos Aires. Se vendió pero no alcanzo. Y también contribuyó el clima, que fue maravilloso y la gente se quedó en la playa”, evaluó.

De cara a los meses de enero y febrero, cuando aumenta el arribo de turistas, la empresaria textil sostuvo que este bajo nivel de ventas “será la característica de este verano” aunque señaló que “seguramente se va a vender más pero nadie se va a salvar”.

“Diciembre siempre no es el mejor mes en lo que se refiere al tejido de punto pero solemos tener algo de espalda luego del invierno. Como eso no pasó por la pandemia, porque nos perdimos fines de semana largos y vacaciones, ahora no tenemos mucho resto. Esperamos que venga más gente y aproveche a comprar tejidos en Mar del Plata, que son prendas que no se consiguen en los shoppings de otras ciudades”, concluyó Liberati.