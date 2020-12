Montenegro, entre una temporada incierta y el debate por el presupuesto

La temporada de verano que comenzó este martes y habilitó formalmente la posibilidad de que lleguen turistas a Mar del Plata sigue siendo un gran misterio. El primer día, el movimiento registrado en el acceso a la ciudad fue apenas un 5% más que cualquier otro martes. Sin embargo, hay expectativas respecto a lo que pueda ocurrir el fin de semana largo que se avecina. Mientras esa incertidumbre combinada con ansiedad crece, el intendente Guillermo Montenegro transita otro camino con más certezas: el presupuesto 2021 y las ordenanzas fiscal e impositiva saldrán aprobadas antes de que termine el año, pese a las críticas planteadas por el principal bloque opositor.

El movimiento en las primeras horas de la temporada de verano fue prácticamente nulo. Mar del Plata, mientras tanto, trabaja en el armado para esperar a los visitantes. ¿Serán muchos? ¿Pocos? La respuesta, en general, es que la temporada será distinta, pero nadie se anima a mucho más. Con el sistema que dispuso el gobierno para tramitar el permiso puede haber más certezas de la gente que planee llegar a la ciudad.

Por estas horas, empezaron a instalarse los decks en algunos comercios gastronómicos y será una postal que se repetirá en muchos sitios: hay más de 300 locales que pidieron autorización para montar esas estructuras durante la temporada. Con la certeza de que no será una temporada normal, los comerciantes esperan que arranque de una vez para que la rueda económica comience a tomar impulso.

El intendente Guillermo Montenegro anticipó que este fin de semana será una prueba de cómo responde la ciudad. No esperan un aluvión de turistas, pero sí un arribo que modifique el ritmo habitual que trae la ciudad los fines de semana. Habrá más movimientos en bares, cervecerías, restaurantes, playas y en los principales sectores comerciales.

La prueba será, además, para las dos caras nuevas del gabinete de Montenegro. Horacio “Totó” García ya lleva algunas semanas de rodaje en la Secretaría de Seguridad, mientras que Marcelo Cardoso trabajará en la transición junto a Elisa Ferrara para asumir formalmente como director de Inspección General. Habrá mucha atención sobre su desempeño: ambas áreas son claves en materia de control, el principal desafío de la gestión municipal durante la temporada, algo que fue blanco de críticas durante los momentos más complejos de la pandemia.

Mientras el verano se arma, el debate por el presupuesto 2021 en el Concejo Deliberante lleva un ritmo frenético. Todos los días se dan dos reuniones de entre dos y tres horas con los secretarios y presidentes de ente. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Virginia Sívori, armó un cronograma ajustado para poder cumplir con el objetivo de votar antes de fin de año.

Los aumentos de tasas incluidos en las ordenanzas fiscal e impositiva recibirán el primer aval este jueves en la sesión preparatoria. “Queremos lograr algo que no se consiguió a lo largo de toda la gestión Arroyo: que el presupuesto se apruebe antes de que termine el año”, planteó un funcionario del entorno del jefe comunal, en una clara intención de diferenciarse del exintendente.

En la oposición, sin embargo, creen que más allá de los plazos, esta gestión repite muchas cosas que eran habituales en la gestión del exintendente de la Agrupación Atlántica que llegó al poder desde Juntos por el Cambio. “El presupuesto llegó sin informe del Contador Municipal y, como le pasaba a Arroyo, sus propios concejales le modifican cuestiones en medio del debate”, señalaron desde el Frente de Todos.

El bloque que responde a la directora de Anses, Fernanda Raverta, está dispuesto a marcar cada una de las falencias que advierte en los proyectos que envió el Ejecutivo al Concejo. El oficialismo, en cambio, con los votos garantizados para su aprobación, busca que el tratamiento pase lo más rápido y con la menor exposición.

Este miércoles, Montenegro se reunió con el bloque de concejales de Acción Marplatense que le realizó tres pedidos concretos: el regreso del presupuesto participativo, que se retome la construcción de un centro de salud en Batán y reforzar la enseñanza de oficios en los barrios. “Es necesario asegurar un presupuesto desde el primer día, más allá de las diferencias”, resumió Horacio Taccone, presidente del bloque, aunque hoy de licencia por Covid-19.

El intendente consiguió así un nuevo gesto de acercamiento por parte del partido liderado por Gustavo Pulti y se garantizó el acompañamiento a los proyectos.

Desde el Frente de Todos, más allá de las observaciones que realizaron en cada una de las presentaciones de los secretarios –que seguirán en los próximos días-, advierten una cuestión más de fondo. “Desde lo conceptual, el presupuesto no tiene perspectiva. Cada vez que habla un funcionario queda claro que las áreas no tienen un propósito, no tienen nada para contar”, analizó una fuente consultada por este medio.

Durante la presentación del presupuesto, el municipio anticipó que la suba de tasas sería del 24%, un número por debajo de la inflación y por debajo de las previsiones del gobierno provincial. Sin embargo, tras el análisis que realizó fundamentalmente Sívori junto a su equipo, la oposición advirtió que ese porcentaje solo corre para la TSU que el año anterior había tenido una suba del 55%.

Por caso, señalaron que los monotributistas deberán pagar un 67% más con la implementación de la monotasa. Los aumentos en la Tasa de Seguridad e Higiene llegan al 111%, mientras que otros servicios superan el 150%.

Durante el debate también surgió la implementación de un nuevo tributo para el sector gastronómico: se había dispuesto una tarifa de $4.000 por cada metro cuadrado de ocupación de calzada. Esto tenía un impacto directo en los decks que se colocarán esta temporada. Finalmente, tras la advertencia del Frente de Todos, Mercedes Morro, otra de las aliadas del oficialismo en este tema, pidió que se garantice la eximición de ese tributo. “Pero es una eximición por el año próximo, después de eso, Montenegro va a dejar creado un nuevo tributo que antes no existía”, remarcaron.

Una de las cuestiones que más alarmó a la oposición es la falta de un plan para la secretaría de Desarrollo Productivo que será la que menor presupuesto tenga asignado de todas las áreas del municipio: 124 millones de pesos, 0,6% del presupuesto total. El número contrasta, por caso, con el dinero que destinará a la cuestionada recolección de residuos: 2.950 millones de pesos. “El presupuesto de todo el año del área estratégica para revertir el 26% de desocupación, es igual a lo que se gasta en 15 días de recolección de residuos”, graficaron.

Finalmente, la principal bancada opositora, como es lógico, puso de relieve el peso que tienen las obras de Nación y provincia en el presupuesto 2021. La secretaría de Obras tiene un presupuesto asignado que supera los 2.000 millones de pesos, de los cuales 1.600 son obras financiadas por los gobiernos de Axel Kicillof y Alberto Fernández.

La decisión del oficialismo es no entrar en ningún tipo de polémica. Los concejales de Montenegro trabajan para cerrar los acuerdos necesarios y garantizar los votos para aprobar el presupuesto y esperan que llegue el día de la votación para conseguir, con la menor estridencia posible, que el Concejo apruebe las iniciativas, mientras la temporada marplatense va tomando calor.