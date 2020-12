Eventos al aire libre no, tragamonedas sí: la contradicción de Kicillof

La temporada de verano en Mar del Plata atraviesa su momento de mayor incertidumbre. Y en medio de esa situación, las diferencias políticas entre el municipio y la provincia vuelven a quedar en evidencia.

El gobernador Axel Kicillof llegó a Mar del Plata este lunes y desde la emblemática Plazoleta Almirante Brown lanzó el Operativo de Sol a Sol (una nueva denominación del operativo de verano), con un fuerte eje en los controles y pedido de responsabilidad a la ciudadanía. No fue allí donde se vieron las diferencias. Tampoco en la conferencia posterior que dio el gobernador junto al ministro de Seguridad Sergio Berni. Por tratarse de un evento provincial, todo indicaba que Guillermo Montenegro se sentaría en la primera fila junto al resto de los intendentes de la Costa Atlántica. “Pero Axel le pidió que esté en la conferencia y que hable”, contaron fuentes cercanas al jefe comunal.

Incluso, Kicillof, Montenegro y Berni charlaron a solas un rato en un clima de cordialidad. ¿Dónde surgen las diferencias? “Repiten que hay que trabajar todos juntos, pero después eso no se refleja en lo que hacen”, bramó un funcionario municipal.

Ese lunes, el eje de la polémica se centró en la decisión del gobierno provincial de permitir solo eventos al aire libre de hasta 200 personas. Los empresarios de la noche y el entretenimiento confiaban que el límite que se establecería para ese tipo de eventos sería por aforo y no con un número concreto. Intentaron hacerle entender esa lógica a los funcionarios del gobierno provincial. “Si yo tengo un lugar habilitado para que entren 3000 personas y establecemos un aforo del 30% lo entiendo. Pero poner un límite de 200 personas de manera arbitraria no tiene sentido”, se quejó un empresario de la noche.

Ese límite de 200 personas, que de por sí ponía en jaque a muchos empresarios que invirtieron para poder ampliar sus lugares hacia espacios públicos y garantizar el cuidado de los protocolos, este miércoles quedó pulverizado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que anunció que no presentarían el protocolo para las actividades de entretenimiento al aire libre.

Bianco recordó que la idea de generar este tipo de eventos tenía que ver con dar una alternativa a los jóvenes ante la proliferación de fiestas clandestinas. Sin embargo, ante el aumento de casos en la provincia decidieron dar marcha atrás con la idea.

“Con esto estamos diciendo, vayan a la clandestinidad. ¿O alguien piensa que los chicos no van a salir?”, analizó una fuente consultada por este medio, disconforme con la actitud del gobierno de la provincia. Recordó que el 15 de septiembre, en una reunión con Bianco, Montenegro le planteó su preocupación por la clandestinidad. “Llegamos al 23 de diciembre y no solo sigue siendo un problema, sino que no hay una estrategia para combatirlo”, aseguró.

En el municipio no desconocen el aumento de los casos, pero intentan poner bajo la lupa quiénes son los nuevos contagiados. “El crecimiento se está dando entre los jóvenes. Por eso, no impacta tan fuerte en la ocupación de camas, porque son chicos de veintipico que pasan la enfermedad sin grandes problemas”, analizaron.

Por eso, insisten en la necesidad de generar espacios de esparcimiento controlados por el Estado. Hacen una aclaración: la propuesta jamás fue boliches con pista. “Pensamos en algo más cercano a la gastronomía, con burbujas, distanciamiento, pero si es en la playa y hay lugar para 5.000 personas que no se ponga un límite de 200”, remarcaron.

Para Montenegro, la temporada significa trabajo, la principal necesidad de Mar del Plata. Cuando se empezaron a habilitar las actividades, el pedido del jefe comunal a los empresarios que contraten personal. Esta decisión golpea de lleno al mercado laboral.

En el Puerto, por ejemplo, se licitó el predio de los silos para hacer una feria gastronómica durante la temporada. Con los protocolos que existían que hablaban de un 30% de aforo, imaginaban la posibilidad de que ingresen hasta 1.800 personas con la correspondiente distancia social. Hoy ese proyecto, que buscaba sumar un atractivo más para Mar del Plata, está en duda.

Desde el Frente de Todos Mar del Plata también están preocupados por la situación. “Para la provincia es una cuestión sanitaria. Para nosotros es política, porque conocemos a los empresarios y sabemos que detrás de esas inversiones hay muchos puestos de trabajo”, señalaron fuentes consultadas.

La drástica decisión sanitaria que adoptó el gobierno provincial choca con otro elemento imposible de justificar. En la misma resolución del Boletín Oficial que se estableció el límite de 200 personas para eventos al aire libre, se fijó que las salas de bingo administradas por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos funcionen con un aforo del 50%.

“Hoy vas al Casino y en las tragamonedas hay hasta 600 personas. Es un lugar cerrado y al que mayormente van personas de riesgo”, planteó una fuente consultada por este medio.

Las marchas y contramarchas del gobierno provincial en materia de habilitaciones turísticas hacen suponer que la discusión no está cerrada. Ya ocurrió con los campings y teatros, por citar los dos ejemplos más marcados. Sin embargo, en este caso, el margen es escaso. Los grandes eventos (ya sea una feria gastronómica, un recital en la playa o una obra de teatro al aire libre) requieren de organización e inversión. Sin previsibilidad es imposible planificarlo seriamente.

Algunos ven una pequeña luz en un túnel oscuro. Bianco dijo hoy que, aún con protocolos, las actividades al aire libre van a requerir la habilitación del municipio. “Nosotros estamos dispuestos a habilitar por aforo. Incluso, con un plan de puestos fijos de control en Normandina, Mute, los silos o donde haga falta. Ponemos inspectores y policías todo el tiempo y ante cualquier inconveniente la gente va ahí”, señalaron desde la comuna. ¿Aceptará Provincia?