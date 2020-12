Preocupación de verano: qué hacer si hay alacranes en casa

Autoridades de la Región Sanitaria VIII difundieron este jueves una serie de recomendaciones a tener en cuenta para aquellas personas que se encuentren con alacranes en sus casas, un evento que suele darse con frecuencia durante el verano en Mar del Plata.

Los representantes del organismo reconocieron que el hallazgo de este tipo de arácnidos suele ocurrir en domicilios que estuvieron deshabitados durante un tiempo prolongado, ya que se vuelven más visibiles con el aumento de las temperaturas y se alimentan de cucarachas y otras plagas.

Desde la Región Sanitaria VIII aclararon que los alacranes "no son agresivos si no se los molesta" y sugirieron no tomar acciones en perjuicio de su integridad. "Intentá sacarlos de la vivienda con cuidado. Ante dudas pueden acercarlos en frascos (en lo posible vivos) a la Región Sanitaria para su revisión", agregaron.

Los mismos especialistas del área de epidemiología y zoonosis, además, recordaron que los animales que pueden encontrarse por Mar del Plata "no revisten peligro salvo para personas que son alérgicas".

En general, en la ciudad existen ejemplares de la familia denominada Bothriurus. Para poder distinguir una especie de la otra es central examinar las pinzas y no el patrón de coloración: en los ejemplares de riesgo las pinzas son finitas y alargadas y en el otro caso, cortas y robustas.

El 80% de la población local habita en zonas más arboladas y boscosas, mientras que el 20% restante se puede ver en áreas más urbanizadas. Los lugares predilectos por el escorpión son aquellas casas con acopio de canto rodado, ladrillos, resto de escombros y restos de poda