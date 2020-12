Conflicto en la pesquera: afirman que no hay salarios adeudados

Luego de los momentos de tensión que se se vivieron este viernes a mediodía en la planta pesquera Di Costanzo, desde la empresa aseguraron que “nunca hubo salarios adeudados”.

Según indicaron desde la empresa en dónde se registraron los disturbios a 0223, los empleados recibieron el depósito de los haberes en tiempo y forma. ”Es totalmente falso que hace cinco meses que no se les paga. El sábado realizamos el pago de los sueldos, como fue fin de semana, el pago se acreditó el lunes. No sé que es lo que reclaman”, dijo el representante legal de la empresa Di Costanzo

Según dijo el hombre, 50 empleados que tiene la firma pudieron percibir sus haberes el día 30 de noviembre, mediante sus cuentas bancarias.

Consultado sobre los disturbios que se generaron en el acceso a la planta, el representante indicó que es un hecho que excede a la empresa. "Yo no estaba, no puedo decirte si hubo o no disturbios", dijo contundente

Marcela Cabrera, delegada del Sindicato Obrero de la Industria Pesquera había relatado a este medio que hace cinco meses que los trabajadores no èrcioben su salario y cuando reclamaron ante la patronal fueron suspendidos. Además agregó que, durante los incidentes, hubo trabajadores que fueron alcanzados por gas pimienta que esparcieron los encargados de la seguridad de la empresa en la que trabajan.