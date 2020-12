Gastronómicos preparan una manifestación contra el Reba: "No nos van a llevar puestos"

Gastronómicos anticiparon que se manifestarán contra el accionar del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Reba) después de la polémica clausuraron con la que avanzaron en la madrugada de este martes contra Tiki Bar por vender “pintas” de 500cc en vez de 350cc.

"Nos estamos preparando para hacer una manifestación a fines de esta semana. Generaron un antecedente y no lo vamos a permitir. No no nos van a llevar puestos", advirtió a 0223 Luciano Chaia, referente del sector.

El empresario cuestionó que los inspectores provinciales "clausuren directamente a gente que se está levantando" y que cumple con las diferentes medidas sanitarias después de la profunda crisis que se vivió por la pandemia del Covid-19. "Acá solo hay comerciante que dan laburo y que trabajan para pagar las deudas de todos estos meses", señaló.

Chaia confirmó que se buscará plantear la situación en un encuentro con el intendente Guillermo Montenegro para que interceda ante el Ministerio de Seguridad, la cartera de la cual depende el Reba. "Estamos seguros que el intendente nos va a escuchar porque tiene racionalidad. Necesitamos que este tema se ordene para poder tener una temporada buena y en paz", planteó.

El comerciante gastronómico consideró que la postura que adopta el organismo bonaerense en esta temporada signada por el coronavirus "no acompaña la necesidad del sector". "No nos pueden venir a apretar con esta 'caja' después de la paliza que sufrimos en todo este 2020", apuntó.

La clausura del bar de Alem se justificó en la ley provincial 14.050, que está promulgada desde el 2009. Hernán Szkrohal, otro referente local de la gastronomía, explicó que la normativa surgió para evitar la proliferación de la "jarra loca" que ponía en riesgo a los jóvenes en los locales nocturnos del Gran Buenos Aires.

En esa normativa, no solo se impide la comercialización de bebidas que superen los 350 mililitros sino que también se prohíbe el ingreso de personas al establecimiento después de las 2. "No es un momento de aplicar una ley así en un contexto donde justamente se pide que la gente no se aglomere", cuestionó.

"El Reba tiene un poder de discrecionalidad muy grande. Se agarran de una medida que era para atacar algunos focos muy complejos para que hoy se justifique el cierre de negocios en Mar del Plata", consideró, y agregó: "El espíritu de esta norma es completamente arbitrario y descabellado".

Según Szkrohal, por estas horas hay "malestar y psicosis" en gran parte del rubro por este tipo de operativos y pidió una revisión por parte de las autoridades correspondientes. "Se cruzó un límite al avanzar con clausuras en la gastronomía", concluyó, en diálogo con este medio.

Durante la tarde, el intendente Guillermo Montenegro se expresó en la misma sintonía y consideró que la clausura del café-bar de Alem y Alvarado responde a una "sanción desmedida". "Vamos a arbitrar las medidas para que los controles, incluso en estos casos que no son del Municipio, sean justos y contemplen este contexto tan particular", garantizó.