Glovo: repartidores ratificaron el paro a la espera de una reunión

Este miércoles se reunirán con responsable de la firma. "Si no tenemos ningún resultado, los paros van a seguir durante todos los días", avisaron.

Por cuarto día consecutivo, continúa el paro de los trabajadores de la aplicación de envíos Glovo que fueron convocados a una reunión para el próximo miércoles.

Luego de protagonizar este lunes una protesta en la zona comercial de constitución - anteriormente lo habían hecho por el Shopping Los Gallegos, Alem, Olavarría y Córdoba - los repartidores a los que les habían bloqueados las cuentas para que no se adhirieran a las medidas de fuerza fueron convocados a una reunión que encabezará Joaquín Gentile, el responsable de la empresa de origen español en Mar del Plata y el Jefe de Operaciones de Glovo Argentina a través de una videoconferencia.

Para este miércoles, está previsto que los deliverys realicen un nuevo paro a partir de las 17 horas. "Si no tenemos ningún resultado, los paros van a seguir durante todos los días", anunciaron a 0223.

Glovo desembarcó en Mar del Plata en julio de 2018 y según denuncian una sola vez actualizó sus salarios. Los repartidores exigen llevar la tarifa base a $70, el kilómetro recorrido a $18 y duplicar los bonos que le concedió la firma en los horarios de alta demanda.

"La temporada está muy movida, pero no vemos una diferencia de plata al no tener los aumentos. Esto no puede seguir así, nos pagan una miseria", habían reclamado.