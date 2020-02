Una mujer se encerró en uno de los departamentos en ruinas de Torres y Liva

Fue minutos antes que las maquinas comenzaran las tareas de demolición. Es una de las damnificadas por el incendio de la distribuidora, que vive junto a su hijo de 3 años. En estado de shock, quiere que el Municipio les devuelva sus pertenencias antes que se produzca el derrumbe.

Escenas de intenso dramatismo se viven por estos momentos en el edificio en ruinas de 20 de septiembre y Rivadavia, donde el pasado 15 de diciembre fue devorado por las llamas de la distribuidora Torres y Liva: minutos antes que comenzara una nueva jornada de demolición, una mujer de alrededor de unos 40 años, se encerró en uno de los departamentos donde vive junto a su pequeño hijo.

La mujer se llama Liz Benítez y a través de un mensaje de WhatsApp y en evidente estado de shock, avisó a este medio que no se va a ir de su casa hasta que le devuelvan sus pertenencias.

Desde la ventana de su departamento del tercer piso, la mujer comenzó a arrojar pertenencias envueltas en frazadas.

“A nosotros nos mintieron, porque yo entré a mi casa dos veces. Sé que estoy arriesgando mi vida pero de acá no me voy hasta que me devuelvan mis cosas, que están intactas”, afirmó.

Minutos después de las 8.45, comenzó a arrojar algunas de sus pertenencias, desde su departamento, ubicada en el tercer piso. La mujer eludió dos vallados y a personal policial para ingresar a su vivienda, que corre cierto riesgo de derrumbe.

Personal de rescate de bomberos, Defensa Civil y una ambulancia llegaron al lugar para intentar disuadir a la mujer ante el peligro que representa el edificio en ruinas.