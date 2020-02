La tarjeta alimentaria llegará a Mar del Plata en marzo

Lo confirmaron referentes de Barrios de Pie, tras un nuevo encuentro con autoridades de Desarrollo Social. "Nos preocupan estas dilaciones", manifestaron.

Finalmente, febrero no será el mes en el que se producirá el desembarco da la tarjeta alimentaria que lanzó el Gobierno nacional en el marco su plan "Argentina contra el hambre" que busca facilitar el acceso de alimentos para las familias de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Representantes de Barrios de Pie mantuvieron este jueves un encuentro con Ana Prieto, la delegada local que tiene el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Fernanda Raverta, en el cual la funcionario confirmó una postergación de los plazos que estaban previstos inicialmente en el programa AlimentAR.

"Nos dijo que están ajustando algunas cuestiones burocráticas y que la tarjeta va a estar llegando para marzo: nos garantizó que será para principios o mediados del próximo mes", indicó Rodrigo Hernández, el referente de la organización.

El dirigente no ocultó su "preocupación" por las dilaciones que se acusan en los anuncios e hizo énfasis en que "la necesidad de la gente es hoy y ahora". "Vemos que la inflación no se soluciona, que los precios siguen subiendo y que la mercadería para los comedores y merenderos no da abasto", sostuvo.

"Lamentablemente, estas dilaciones sólo perjudican a quienes están en los sectores históricamente postergados de nuestra sociedad. Es urgente esta tarjeta después de la pobreza que dejó la catástrofe del macrismo. Un día que se tarda, es un día en el que la pasan peor muchas familias", graficó.

Otros de los temas abordados en el encuentro con Prieto estuvieron vinculados a reclamos por falta de mercadería para los centros que dan de comer a familias en la periferia. "Hace dos meses que no se está entregando leche", ejemplificó, en declaraciones a 0223.

Hernández, a su vez, dijo que se mantuvieron conversaciones en pos de generar un "vínculo más cercano" con la Provincia en lo que respeta a los trabajos que se ofrecen a las cooperativas. "Hace tiempo que no hay vínculo generado en los trabajos de obra pública. Siempre nuestro trabajo fue más con el Municipio o Nación", planteó, e instó: "Queremos que eso se modifique y que se genere otro tipo de circulo virtuoso".