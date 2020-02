A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, convocan a una masiva marcha para pedir justicia

Con motivo de conmemorar el primer mes del crimen de Fernando Báez Sosa y pedir justicia, la familia del joven asesinado anunció la convocatoria a una marcha que se realizará en el Congreso de la Nación y se replicará en distintas ciudades del país.

Graciela Báez Sosa, madre del joven que fue asesinado a la salida de un boliche en la localidad de Villa Gesell el pasado 18 de enero en manos de un grupo de rugbiers, le pidió a la ciudadanía convocarse de manera masiva el próximo martes a partir de las 18 horas en la esquina de las calles Rivadavia y Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En reclamo de justicia y a la espera de una afluencia masiva de vecinos, la familia del joven de 18 años espera que la protesta también se replique en Mar del Plata y distintos puntos del país. Para esa fecha, está previsto que el padre Obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, celebre una misa a las 19 horas.

"Que no haya más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie. Basta de tanta violencia. Que se haga justicia", exclamó.

Luego de que le otorgaran la libertad condicional a dos de los diez rugbiers imputados en el hecho, Graciela sostuvo en diálogo con Radio Mitre que no quiere tener ningún tipo de contacto con los familiares de los acusados del crimen de su hijo. "No hace falta que me llamen. No tengo sentimientos hacia ellos. Me destrozaron la vida. No tengo por qué hablar con ellos", relató.

Mientras tanto, el abogado de la víctima, Fernando Burlando, solicitó que Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19), los dos rugbiers liberados, fueran detenidos nuevamente. Matías Franco Benicelli (20 años), Michael Viollaz Ayrto (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Fidel Pertossi (20), Enzo Tomás Comelli (19), Blas Sinalli (18) Máximo Pablo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19) están detenidos en el complejo penitenciario de Dolores por ser considerados partícipes necesarios, a excepción de los últimos dos, imputados como coautores del homicidio.

El crimen de Fernando se registró pasadas las 4:30 del sábado 18 de enero frente a la discoteca Le Brique, ubicada en avenida 3 y calle 102, donde dos grupos de jóvenes se propinaron patadas y golpes de puño en la vereda, después de haber sido expulsados del local. Por la gravedad de los golpes, Báez Sosa ingresó al hospital Arturo Illia de la localidad balnearia con un traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento donde finalmente falleció.