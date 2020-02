Pablo Sorensen: “Con Burlesque venimos a romper estructuras”

Historias de amor que se cruzan, donde el humor prima en todo momento en una atmósfera de sensualidad y erotismo. Burlesque Baires Show se presenta de miércoles a domingo a las 23 en el Teatro Provincial.

El burlesque es un género no desarrollado fuertemente en la Argentina. La sensualidad, el lujo del vestuario y el glamour son condimentos imprescindibles para que sea un espectáculo efectivo. También se le suman el humor al estilo vodevil y cuadros de baile al estilo cabaret. A su vez, tiene un mensaje social para el público espectador: la inclusión de cuerpos reales y la aceptación de las diferentes identidades sexuales.

Pablo Sorensen, actor y productor de la obra, Burlesque estuvo en Primera Fila, programa de 0223 Radio (FM 102.1). “Somos pioneros en el género y venimos a romper estructuras”, contó. “Con Osvaldo Laport nos tomamos un café y ahí nace la propuesta de trabajar juntos”, agregó.

Además de Laport, como director general, logró sumar nombres rutilantes y de peso para el elenco como Rodolfo Ranni y Fabián Gianola. Y por el lado femenino, Yani Giovannetti, especialista en burlesque. También el oficio de Viviana Sáez y la juventud de Jazmín Laport, madre e hija respectivamente.

-¿Qué es el burlesque?

-Popularmente no es conocido el género. Aquí en el país no se ha realizado nunca. Estamos siendo pioneros en esta danza, la gente lo hermana con el cabaret principalmente. Nos da la posibilidad que el público compre su ticket y una vez sentado en la butaca se interiorice y aprenda de este universo burlesque. Es un tanto mas complejo, tiene algo de varieté, algo de vodevil también. Nació en New York, con aquellos artistas en donde a muchos los escondían por sus cuerpos que no eran aceptados por la sociedad. También por sus condiciones de libre sexualidad que no eran comulgadas en aquel momento por la sociedad universal. Eran mas del off y hoy nos damos el gran lujo de mostrarlo. Estamos en un tiempo de luchas y conquistas sociales y Burlesque viene a abrazar a todas ellas.

-¿En el burlesque hay cuerpos reales?

-Sí, debería ser natural, pero uno tiene que hablar del porque hay cuerpos reales y es muy loco que suceda eso. Entras a un shopping y ves que lo que cuelgan del maniquí esta como sectorizado para cuerpos que no existen, no son la media, no es lo que debe ser. Ni tampoco lo que me gusta personalmente. Tenemos en Burlesque a las ‘stage kitten’ marplatenses Lourdes, Alejandra y Sofía que dan mucho que hablar y hacen una danza maravillosa en escena.

-¿Cómo llego a tu vida el proyecto de Burlesque Baires Show?

-Hace tres años nació este proyecto. Y eso habla del tiempo que lleva poner un espectáculo en escena. Uno ve la punta que es el estreno, las funciones y todo lo que subyace es sangre, sudor y lágrimas, sobre todo lágrimas y noches sin dormir. Porque hay gente que se baja del proyecto, que no confía, que te dice que si y luego que no. Y cuando sucede como está sucediendo ahora, lo vivo con naturalidad y responsabilidad. Siempre tuve el afán de producir, fui delegado de cooperativa y ésta es la primer producción que generó con mi hermano al crear Bacs Producciones. Y con Osvaldo Laport nos tomamos un café y ahí nace la propuesta de trabajar juntos. Y descubrimos este género que a su vez Viviana Sáez, su mujer, ya lo estaba practicando con Yani Giovanetti. Y ahí nos sumergimos en este mundo y aparecieron mil nombres en el medio, mil teatros que se bajaron, no confiaban. Y seguimos empujando. Mientras tanto el trabajo de él como actor continuaba y el mío también pero siempre, en paralelo, decíamos este es nuestro gran proyecto y seguíamos adelante.

-La inclusión social está presente en la obra y buscan desde el guión poner en escena temáticas muy actuales de la sociedad. ¿Cómo lo llevan adelante?

-Somos pioneros y venimos a romper estructuras, a hacerse preguntas y de eso se trata. Lo estamos instalando y por eso este proyecto merece larga vida, merece seguir en cada ciudad del país, hacer giras. Ojala, es el enorme deseo. Estamos en una época en la cual lo que se tiene que pregonar es la felicidad. No importa el género, la definición del ser humano de por sí tiene que ser universal no importa como te vistas ni que te pongas.. La bondad de la persona no va de la mano de la elección de ninguna índole. El teatro es una expresión sociopolítica y de la mano de algo ficticio y artístico podamos dejar algo mas. Ésta no es una obra que termina cuando cierra el telón sino que continúa luego la gente dialogando en la casa.

Ficha Técnica

Burlesque Baires Show, el musical de la sensualidad

Dirección general: Osvaldo Laport

Producción: BACS Producciones.

Elenco: Rodolfo Ranni, Fabian Gianola, Viviana Saez, Fernando Corona, Yani Giovannetti, La Queen, Jazmin Laport y Pablo Sorensen

Funciones: miércoles a domingo 23 h.

Sala: Teatro Provincial. Boulevard Marítimo 2544.