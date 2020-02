Aseguran que en la zona roja "venden droga a dos manos"

Pese a la cercanía de una sede de la Policía Federal, desde el Foro de Seguridad cuestionaron que "venden droga a dos manos". Además, de cuestionar al COM, Montenegro y Oroquieta, instaron a que Gendarmería "recorra los barrios".

Una vez más, vecinos de la Zona Roja de Mar del Plata expresaron su preocupación ante la venta de estupefacientes y la falta de seguridad en la zona delimitada por las avenidas Colón, Luro, Jara y Champagnat.

Juan Manuel López, titular del Foro de Seguridad, reconoció sus inquietudes por el flagelo que incomoda a los habitantes de la zona. "Nos reunimos con los vecinos y sabemos que después de las 20 no pueden salir de los domicilios", aseguró en diálogo con 0223.

López hizo hincapié en "la falta de controles" e instó a que Gendarmería Nacional vuelva a "recorrer los barrios". "Ya no están como el año pasado, hacen paseo en las camionetas. La Policía Federal está en Luro y Malvinas y en Tierra del Fuego y San Martín venden droga a dos manos", señaló.

Ante esta situación, el representante del Foro de Seguridad apuntó contra los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) por "no corroborar la venta de drogas" a través de las cámaras de seguridad que están ubicadas sobre Avenida Luro. También cuestionó al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y al secretario de Seguridad, Darío Oroquieta. "No tenemos ningún tipo de diálogo, solo nos recibieron una vez. Tendrían que abocarse más en la seguridad y reforzar lo que tenemos. Pedimos colaboración", exigió.

Además, expresó preocupación por el estado de los patrulleros de la Policía Local. "Apenas nos quedan 9 móviles, para recorrer toda Mar del Plata no alcanza", sostuvo.

Frente a la postura del Ejecutivo municipal, López confió que a mediados de marzo se reunirán con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a quien le plantearan todas las inquietudes.