Satisfacción en Punta Mogotes por una temporada "muy buena"

Desde el sector de balnearios informaron que durante enero se trabajó varios días "con lleno total", algo que "hacía tiempo no se veía". Hay muy buenas expectativas y reservas para este fin de semana.

Los balnearios de Punta Mogotes viven una temporada con niveles de trabajo muy altos, como hacía tiempo no tenían. Esta situación generó muy buen movimiento no sólo en los balnearios sino en todo lo relacionado, como por ejemplo la gastronomía. Desde el sector informaron que durante enero los niveles de ocupación fueron "altísimos", y que las expectativas para carnavales y lo que resta de temporada son "muy buenas".

En una recorrida por los balnearios, 0223 dialogó con los responsables de estos emprendimientos para corroborar la información que habla de "una temporada como hacía años que no se veía". También se habló de las reservas durante esta última semana para el fin de semana extra largo de carnaval. Una buena temporada en un sector que tiene tantas carpas en alquiler como todo Villa Gesell.

En la administración del balneario Apolo, el número 15 de Mogotes, Uma, la encargada, explicó que en enero "estuvo súper movida la temporada, vino un montón de gente de distintas provincias como Mendoza, Tucumán, Salta y Córdoba". Según la joven, "nos visitaron de todas partes del país, estuvo buenísimo porque vino un montón de gente, llenábamos el balneario todos los fines de semana y durante la semana también, el tiempo ayudó un montón".

"Ahora, febrero, por el clima está más tranquilo, pero la verdad que enero anduvo bastante bien", remarcó. Con respecto a cómo se trabajó, Uma sostuvo que "varios días a balneario lleno, que nos reservaban, así todos los días en todos los balnearios" y agregó que "la gente venía recorriendo los balnearios desde el 1, por ejemplo, preguntando si había lugar, y así varios días".

En relación a las últimas temporadas, según la trabajadora, este año "mejoró bastante porque el verano pasado estuvo muy tranquilo. Muchos de los que habitualmente se iban a Brasil o alguna otra parte, se quedaron y vinieron a Mar del Plata". Por último, y con respecto a las expectativas para este fin de semana, Uma aseguró que "desde enero nos vienen haciendo consultas por este fin de semana y había bastantes reservas previas. La temporada, verdaderamente fue muy buena".

Por su parte, Augusto Di Giovanni, responsable del Balneario 12, indicó que "tuvimos un enero muy bueno con una afluencia de público más que interesante, mayor con respecto a la temporada anterior. Febrero no termina de ser del todo bueno por una cuestión climática solamente porque gente se ve", y agregó que "muchos deciden acercarse a los balnearios cuando ven un pronóstico alentador en el teléfono y hacen su reserva con anticipación".

"Esperamos que llegue el carnaval para poder cerrar una buena temporada con niveles de trabajo como tuvimos en enero", resumió el referente del sector, al tiempo que remarcó que durante este verano, "varias veces trabajamos a balneario lleno, no había carpas, pero no sólo acá sino en todo Mogotes, es una imagen que hacía rato no se veía, ver todos los estacionamientos llenos y la gente que seguía llamando durante la tarde a ver si encontraban carpa".

Por último, Delfina, encargada en Balneario Francisco 3 y 4, sostuvo que "la temporada fue buena, enero mejor por el clima enero explotó y fue muy fuerte el trabajo en los cambios de quincena". Según la joven, "hubo varios días en que tuvimos el balneario lleno, al 100%, todo lleno y en todos los balnearios: no había ni estacionamiento ni carpas".

En comparación con otros años, "esta temporada fue muy buena, se ve acá y en las calles, la cantidad de gente que hay", señaló. En cuanto a las expectativas para carnaval y el resto de la temporada, Delfina expresó que "son buenas, mucho depende del clima, porque la gente viene preguntando mucho y hay muchas reservas, la mayoría de los llamados son por eso".