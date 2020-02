Una fatalidad, decisiones apresuradas y un partido clave que Aldosivi dejó escapar

Aldosivi dejó escapar una muy buena oportunidad para salir de la zona de descenso. En 90 minutos, tiró por la borda todo lo bueno que venía realizando hace cuatro fechas. El 0-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Minella no es decisivo para el futuro, pero sí marcó un retroceso como equipo, al margen que el entrenador Guillermo Hoyos sostuvo tras el encuentro que sus dirigidos "crecieron".

Respecto al desarrollo del partido de ayer, difícil no explicarlo a partir de la falla garrafal cometida entre el arquero Luciano Pocrnjic y el paraguayo Marcos Miers a los 19 minutos. Porque antes de ello, el conjunto visitante realmente no había ni siquiera atinado a atacar. Y Aldosivi, no sin mucha lucidez, sí tomó la iniciativa del juego. Buscando atacar permanentemente por izquierda con las subidas de Evangelista, algunos intentos de Bertoglio, generó llegadas profundas pero mal culminadas. E incluso le anularon un gol a Maciel -acertada decisión-, previo fuerte remate de Fara que Diego Rodríguez dio rebote.

Pero esa fatalidad que se dio en un campo de juego rápido y pesado, y que tuvo como primer responsable al zaguero -increíble cómo no cubrió su posición- y luego al capitán del equipo -la pelota hizo un leve freno, aunque se pasó también- fue un golpe letal para Aldosivi. Jamás encontró la forma de desnivelar a un rival sólido, mañero, ordenado. Hasta el descanso, apenas unos desbordes mal culminados.

Y en el segundo tiempo, cuando se esperaba mayor rebeldía del equipo local para buscar el empate, el trámite no se modificó. Por eso Hoyos recurrió -acertadamente- a Sebastián Rincón para aportar velocidad. Pero tal vez el entrenadaor falló al sacar un lateral -Fara-. Una apuesta arriesgada con 35 minutos por delante. El empate estuvo en dos jugadas claras, con Leandro Maciel protagonista: media chilena por arriba del travesaño, y sucesión de toques con un remate tapado por un defensor. Parecía reaccionar Aldosivi.

Pero atrás, el elenco del puerto fue desbalance puro. Pocrnjic se redimió al tapar un claro mano a mano de Herrera. Y esto se profundizó con la segunda variante de Hoyos: otro delantero -Solís- por otro lateral -Evangelista-. Tácticamente, con Gino corrido a la derecha, el desorden terminó sepultando las chances de Aldosivi en el partido. Cuatro minutos después del ingreso de Solís, el venezolano Dany Cure ganó en velocidad a los centrales y definió rasante. Dos a cero.

Y llegó otro delantero, Rodrigo Contreras, de buenos movimientos. Pero tal vez quedó la sensación de que podría haber ingresado antes por Andrada, y Pablo Becker -de buenos minutos ante Vélez- generar más jugo. Pero es el famoso "diario del lunes". Central Córdoba pudo incluso haber aumentado la cifra, y que el juego terminara idéntico que ante Gimnasia La Plata.

El sábado próximo, Aldosivi visitará a Huracán y será clave que el ánimo se sostenga. Que el equipo repita el orden de los juegos anteriores a Central Córdoba. Y siga "compitiendo", algo que Hoyos ciertamente resaltó. Es lo mínimo e indispensable para un plantel que en 2019 parecía no competir.