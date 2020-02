Kimberley no frena su marcha y se cargó a un histórico

El "Dragón" venció a Racing de Olavarría por 3 a 2, como local, y lidera su zona en el Regional Amateur.

Kimberley festejó nuevamente, ahora en su debut como local. El "Dragón" derrotó por 3 a 2 Racing de Olavarría, en el "José Alberto Valle". Marcos Rondanina (por dos) y Pablo De Hoyos anotaron para los dirigidos por Juan Manuel Vuoso, que lideran la Zona 1 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

Aunque terminó sufriendo por lo ajustado del resultado, Kimberley superó con autoridad a un Racing de Olavarría que se presentaba como uno de los candidatos a quedarse con la zona por los nombres propios que posee "Fatiga" Russo en su plantel. No obstante, el Dragón defendió su localía, jugó mejor y aguantó cuando tuvo que aguantar.

Desde el comienzo, el plan del Chaira fue tapar las salidas del Dragón. Por eso, ni Franco Mañas ni Damián Luengo lograban mostrarse libres para comenzar con el avance. Entendiendo esto, Vuoso hizo hincapié en la paciencia sabiendo que era difícil que la visita mantuviera ese nivel de presión durante todo el partido.

Así, los primeros 25 minutos se jugaron alejados de los arcos de Gabriel Barucco y Hernán Álvarez, que no pasaron sobresaltos. La pelota parada parecía el arma predilecta de Racing que contaba con gran altura, sobe todo en su línea defensiva, pero nunca pudo conectar con claridad.

A los 29 iba a llegar el primer gol de la fría tarde marplatense. Barucco sacó bajo, Curuchet interceptó y jugó rápidamente para Santiago Izaguirre que con dos toques controló y definió cruzado para el 1 a 0.

Lejos de ser un golpe negativo, el resultado en contra despertó a Kimberley que salió en el mismo saque del medio a buscar la igualdad. Ahí aparecieron las triangulaciones y rotaciones en el medio que caracterizan al dueño de casa.

Y como si fuera poco, apareció Rondanina con un golazo. A los 38, el "Cholo" la mató en el aire, dejó a Gonzalo Izaguirre en el camino, tocó corto con Barreiro que se la devolvió de primera, la pisó y giró para dejar dos hombres de blanco más en el camino y de frente a Álvarez puso el zurdazo a la derecha para estampar el 1 a 1.

Lejos de conformarse con el empate, Kimberley quería ir por más aunque hasta el final de primera etapa no logró concretar todo lo bueno que hacía a la hora de elaborar, algo que si sucedió ni bien comenzó el complemento. Baigorria recuperó sobre la derecha, Rondanina pivoteó con Ezequiel Goiburu que desbordó y volvió a tocar con Rondanina que no dudó y desfundó la zurda y la puso contra el palo derecho de Álvarez que voló pero no pudo hacer para evitar el 2 a 1.

Ya con el resultado y el desarrollo a su favor, el local manejaba tiempos y la pelota. Russo, obligado a volverse a Olavarría con algo, desarmó el 4-4-2 y mandó a la cancha a Juan Ponce y Joaquín Parra para intentar corregir el resultado pero todo parecía lejano.

A partir de los 20 Vuoso empezó a mover el banco para cambiar el aire del ataque y comenzaron los debuts. El primero en entrar fue Pablo De Hoyos e instantes después Agustín Costa. Y entre ambos crearon el tercer gol luego de una salida rápida en un tiro libre donde el ex Boca llegó hasta la línea de fondo y tocó al medio para que el delantero proveniente de Talleres diera un pase a la red y grite el 3 a 1.

El reloj de Claudio Cabrelli seguía avanzando y Racing no tenía respuestas futbolísticas más que el amor propio de los jugadores que empujaban pero no les alcanzaba. Ya con Matías Cristobo en cancha en lugar de Franco Mañas que tuvo que salir por una molestia, los pelotazos al área de Barucco eran incesantes pero de contra parecía que el Verdiblanco podía aumentar la diferencia.

Los cinco minutos adicionados por el árbitro balcarceño parecían hacerse eternos y sobre el segundo minuto de descuento apareció Juan Longhini que la jugó filtrada para Tucker que estaba decididamente parado de centrodelantero y estampó el 3 a 2 que iba a ser definitivo.

De este modo, Kimberley sumó su segundo triunfo en fila, se mantiene puntero de su grupo y el próximo fin de semana volverá a presentarse en el "José Alberto Valle" donde recibirá a Ciudad de Bolivar que marcha segundo en la tabla tras el triunfo por 1 a 0 frente a El Fortín.

Síntesis

Kimberley (3): Gabriel Barucco; Fermín Iriarte, Guido Lucero, Emiliano Fortete y Franco Mañas; Joaquín Baigorria, Damián Luengo y Matías Barreiro; Ezequiel Goiburu, Marcos Rondanina y Matías Cardellino. DT: Juan Manuel Vuoso

Racing de Olavarría (2): Hernán Álvarez; Leonardo Gogna, Roberto Tucker, Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri; Cristian Curuchet, Manuel Scacheri, Braian Toro y Matías Ordozgoiti; Santiago Izaguirre y Nicolás Katz. DT: Francisco Russo.

Cambios: ST 7' Juan Longhini por Katz (R), 14' Juan Ponce por Palmieri (R) y Joaquín Parra por Ordozgoiti (R), 21' Pablo De Hoyos por Rondanina (K), 27' Agustín Costa por Cardellino (K) y 37' Matías Cristobo por Mañas (K).

Goles: PT 29' Santiago Izaguirre (R) y 38' Rondanina (K); ST 1' Rondanina (K), 30' De Hoyos (K) y 47' Tucker (R).

Incidencias: ST 49' expulsado Curuchet (R)

Árbitro: Claudio Cabrelli

Estadio: José Alberto Valle