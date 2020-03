Área por área, 11 anuncios concretos de Montenegro

El jefe comunal anunció distintas medidas para lo que resta del 2020, muchas de ellas contempladas en el Presupuesto Municipal. Qué dijo durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, encabezó este lunes la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Además de valorar los puntos altos de sus casi 90 días de gestión, el jefe comunal realizó distintos anuncios en materia de infraestructura, educación, seguridad y salud, entre otros.

Recursos Humanos

Días atrás, Montenegro resolvió no renovar 110 contratos de trabajadores temporarios que ingresaron en los últimos meses de la gestión de Carlos Arroyo. En su discurso, el jefe comunal ratificó su postura y anunció que revisarán todos los contratos asumidos antes de ese período. De todas formas, aclaró que al personal eficiente que realiza sus tareas como corresponde se le dará continuidad. "No es una política persecutoria, se trata de cumplir la ley y de cuidar el dinero de los marplatenses y batanenses", argumentó.

Violencia de Género

Al igual que el 10 de diciembre en el que asumió en funciones, el intendente le dedicó un párrafo aparte a la causa que significa una "prioridad" para su gestión y anunció la licitación de 200 botones antipánico para aquellas mujeres que necesitan de la asistencia del Estado, además de destacar la implementación de un tablero de control para atender las denuncias.

Seguridad

Pese a que no se llevó toda la atención, los anuncios en materia de seguridad no tardaron de llegar. El ex juez y ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prometió la implementación de un anillo digital que controle los puntos de ingresos y egresos de Mar del Plata mediante la instalación de nuevas cámaras de seguridad para prevenir robos y secuestros para trabajar mancomunadamente con el personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Salud

Uno de los ejes centrales del intendente ante el cuerpo deliberativo fue el sistema municipal de atención médica. Según confió, desde la cartera que encabeza Viviana Bernabei planifican poner en valor los edificios de los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) de los Batán, Alto Camet, Ingeniero Miconi y El Martillo para brindar una atención adecuada.

Además, también remarcó la ampliación del programa Salud Bucal que busca llegar a todos los vecinos de Mar del Plata, Sierra de los Padres y Batán para prevenir enfermedades odontológicas . Al respecto, las guardias en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) se agrandarán a 28 de 33 Caps.

Desarrollo Social

Bajo la órbita de Verónica Hourquebié, Montenegro reveló la inauguración de un nuevo sector de plazas en el Hogar de Ancianos Municipal Eva Perón, además de poner en funcionamiento el Centro Gerontológico Nocturno para los adultos mayores que así lo requieran, la casas de niños El Grillito, Paula Albarracín y el Hogar Galé.

Departamento de Sanidad y Control Animal

La gestión de Arroyo experimentó diversos cuestionamientos por el funcionamiento de antigua Dirección de Zoonosis. Desde el primer día que asumió, el intendente tomó cartas en el asunto, lo que motivó el reconocimiento de las asociaciones proteccionistas de animales. Este lunes, Montenegro pidió a los ediles que forman parte del cuerpo deliberativo que debatan sobre la "necesidad" de erradicar la tracción a sangre.

Educación

Tras inaugurar del ciclo lectivo 2020 en la Escuela Municipal Nº 15 del barrio Bernardino Rivadavia, Montenegro también enfatizó en la importancia del sistema educativo. Luego de destacar la reincorporación de la bonificación docente, el jefe comunal anunció en su discurso la construcción de dos jardines de infantes que hoy en día funcionan en edificios alquilados en Faro Norte y Bosque Grande.

Obras Públicas y Planeamiento Urbano

El intendente también reparó en algunos anuncios en materia de obra pública, como la finalización de la segunda etapa del desagüe Marcos Sastre y de las obras que quedaron inconclusas en los polideportivos barriales de los barrios Centenario y Camet, la reapertura de de la pileta cubierta del Centro de Educación Física Nº 1, además de cumplir en tiempo y forma con el contrato asumido con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).

Medioambiente

El cuidado de los recursos naturales fue eje central del Gobierno local tanto para turistas como para marplatenses. En este sentido, Montenegro comunicó la plantación de seis mil árboles que formarán parte de un plan de forestación en pos de tomar conciencia.

Producción

"Compre Marplatense" será parte de los programas que lanzará el Ejecutivo para impulsar e incentivar el comercio interno. En esta ocasión, se busca otorgar prioridad a las empresas locales que quieran participar en licitaciones. Según confió, en las próximas semanas elevarán el proyecto al Concejo Deliberante.

Deportes

Desde los primeros días de febrero, el área que encabeza Andrés Macció trabaja en la puesta en valor del Parque Municipal de los Deportes, el mismo que albergó los Juegos Panamericanos 25 años atrás. Con el recuerdo latente, Montengro confirmó la continuidad de estas tareas para mejorar los escenarios deportivos de la ciudad, además de la mencionada finalización de los polideportivos de Camet y Centenario, entre otros espacios.