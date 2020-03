Potenciados por el Carnaval, las ventas en febrero aumentaron más de un 8%

Así lo detalla un informe de la Ucip, que compararon las ventas en unidades en comparación al 2019. Un 37% de los comerciantes tiene optimismo para atravesar el invierno marplatense.

Entonados por el mejor febrero de los últimos 28 años, con 1.272.000 turistas, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) informaron que las ventas durante febrero del 2020 crecieron un 8,6% en unidades en comparación con el mismo mes del año pasado.

Desde la entidad evaluaron que las ventas “fueron potenciados” debido a los días feriados de Carnaval que este año marcaron un leve aumento del 3,97% y la gran afluencia de turistas, “y dieron un respiro a los comerciantes que vienen atravesando periodos de bajas consecutivas a lo largo del 2019”.

No obstante, la Ucip, remarcó que “el gran movimiento y flujo de gente no ha sido comparativo con el movimiento comercial que se ha generado durante el periodo estival. Los consumos han sido de menor valor que en otras temporadas y no se realizaron en proporción a la cantidad de gente que circuló”, explicaron.

Respecto de las expectativas de ventas para los próximos tres meses el 37% de los comerciantes se mantiene optimista y cree aumentarán; el 33,3% respondió que bajarán puesto que finaliza la temporada alta; y el 29,7% restante supone que permanecerán igual.

Realizando una proyección anual, en la encuesta fueron consultados respecto a la inflación esperada para los próximos 12 meses. Frente a esta pregunta el 60% manifestó que estiman que será del 40% o mayor.

Debido a las modificaciones en el proceso de compra y en la entrega de materiales por parte de los proveedores ante las últimas medidas económicas, el 69,2% dijeron que los tiempos de entrega se mantuvieron; en cambio el 17,2% respondió que se alargaron; y el 13,46% que se acortaron frente a la misma época del 2019.