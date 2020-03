Alberto Fernández: "No quisiera llegar a decretar el estado de sitio"

El mandatario desestimó la posibilidad de profundizar las medidas restrictivas en estos momentos. A pesar de haber una gran cantidad de infractores, destacó que "la inmensa mayoría está en sus casas".

A tres días de haber anunciado una cuarentena social, preventiva y obligatoria para reducir el contagio de coroanvirus en Argentina, el presidente Alberto Fernández aseguró que no desea instaurar el estado de sitio por el momento a pesar de las numerosas infracciones.

"No quisiera llegar a eso. Solo hablaría mal de la sociedad argentina. No hace falta un estado de sitio, hoy por hoy. Cada uno tiene que hacer su parte", explicó el mandatario en diálogo con La Peña de Morfi, el programa que conduce el periodista Gerardo Rozín por Telefé.

Según confió Fernández, lo que más le preocupa es "la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre que lastima la salud de todos. Su egocentrismo no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado". De todas formas, el líder del Frente de Todos reparó en que las personas que no cumplen con el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 que anunció el jueves por la noche "no son los más, sino que son los menos".

"La inmensa mayoría está en sus casas dejando de pasar el tiempo como puede. No saben la gratitud que tengo para con ellos. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Tenemos el sistema legal funcionando como corresponde. Los instrumentos están, las fuerzas están", aseguró el mandatario.

Para finalizar, Fernández reconoció que hay dificultades para que la población de los barrios más humildes cumpla con la normativa vigente porque "las casas son muy chicas y el hacinamiento en el que vive la gente es muy grave"; y llamó a la población a "quedarse en casa".

"Si nos quedamos en casa, el contagió va a ser más lento y vamos a poder atender a los pacientes. Cuanto más lento el contagio, mejor la posibilidad de que la gente sea mejor atendida. Ese es el secreto", concluyó le presidente de la Nación.