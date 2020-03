Aldosivi-Racing tiene fecha en el inicio de la Copa de la Superliga

Se conoció el cronograma de las dos primeras fechas del último certamen de la temporada, que dirimirá los descensos y un campeón.

Se conoció este miércoles el cronograma de las dos primeras fechas de la Copa de la Superliga, el último certamen de la temporada del fútbol argentino 2019/2020, donde Aldosivi peleará por conseguir la permanencia en la categoría.

El elenco portuense, que integrará la Zona "B", debutará el domingo 15 de marzo desde las 20 como local ante Racing Club de Avellaneda. Un comienzo, como se sabía, exigente y en un José María Minella que seguramente tendrá la presencia de hinchas visitantes.

Por la segunda fecha, los dirigidos por Guillermo Hoyos visitarán a Argentinos Juniors, el sábado 21 en el particular horario de las 13.15.

Luego llegará un parate por la fecha FIFA, y el fin de semana del domingo 5 de abril, Aldosivi volverá al ruedo ante Estudiantes de La Plata, pero todavía falta la confirmación de la fecha exacta.

El "Tiburón", además de estos equipos, enfrentará a Defensa y Justicia (fecha 4, visitante), Rosario Central (Local), Huracán (L), River (V), Lanús (V), Colón de Santa Fe (L), Atlético Tucumán (V) y cerrará ante Talleres de Córdoba en el Minella, el fin de semana del 17 de mayo.

Programación Copa de la Superliga

Zona B

Fecha 1

Sábado 14 de marzo

13.15 Defensa y Justicia vs. Estudiantes

17.45 River vs. Atlético Tucumán

Domingo 15 de marzo

11.00 Huracán vs. Talleres

20.00 Aldosivi vs. Racing

Lunes 16 de marzo

19.00 Lanús vs. Argentinos

21.10 Rosario Central vs. Colón

Fecha 2

Viernes 20 de marzo

21.10 Atlético Tucumán vs. Huracán

Sábado 21 de marzo

13.15 Argentinos vs. Aldosivi

15.30 Colón vs. Defensa y Justicia

20.00 Talleres vs. River

Domingo 22 de marzo

13.15 Estudiantes vs. Lanús

20.00 Racing vs. Rosario Central