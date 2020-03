En el verano, el Same hizo más de 30 intervenciones por día en Mar del Plata

Juan Di Matteo, el titular del sistema, destacó la alta actividad de las ambulancias en plena temporada. La incorporación de personal y la sumatoria de nuevas unidades, asoman como los principales objetivos a futuro.

Mar del Plata vivió un verano con emergencias que obligaron a montar operativos de magnitud con una recurrencia poco habitual. El incendio histórico en la distribuidora Torres y Liva fue, sin dudas, el principal desafío a afrontar para las autoridades locales pero significó al mismo tiempo un anticipo de lo que se viviría en la temporada, donde también hubo episodios significativos como la pérdida de gas en un hotel de Bolívar al 2400 , el vuelco de un micro en ruta 2 y el siniestro en el otro hotel sindical ubicado en Tucumán, entre Falucho y Gascón.

Juan Di Matteo, el director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que funciona en Mar del Plata, trazó un balance "positivo" de la intensa actividad que tuvo el personal a bordo de las ambulancias durante el período estival y el nivel de respuesta que se pudo dar, teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda de trabajo a raíz del gran caudal de turistas que recibe "La Feliz".

"En general, no hubo mayores problemas con los tiempos de arribo a los lugares de los incidentes. Si bien el servicio no se vio superado, a partir de la superposición de salidas y otras cuestiones, a veces se complica en la zona costera por la cantidad de tráfico pero no hemos advertido inconvenientes", destacó el funcionario, en una primera instancia.

En declaraciones a 0223, Di Matteo precisó que durante enero el Same cumplió con la cobertura de 960 salidas de emergencias mientras que en febrero hizo lo propio en 857 oportunidades, lo cual se traduce en un promedio de 30 intervenciones por día a lo largo de todo el verano.

El responsable del sistema local reconoció que hubo numerosas eventualidades y otras actividades de concurrencia masiva, como el recital de Divididos que conglomeró 120 mil personas en la costa o el show de Los Palmeras que reunió a otras 35 mil personas en la Plaza del Agua, que generaron "mucha demanda de atención".

Di Matteo resaltó a su vez la labor en conjunto con Rodrigo Gonçalvez, el director de operaciones de Defensa Civil, y Alberto Gabba, el jefe del cuartel de Bomberos, y consideró que este tipo de relación se constituye como una parte "fundamental" del trabajo para asistir una emergencia de cualquier índole.

"No tenía experiencia previa de haber trabajado con ellos pero da gusto porque hablamos el mismo idioma. Tuvimos lo de Torres y Liva que realmente nos sorprendió porque recién arrancábamos en la gestión y aún no teníamos algunas cosas protocolizadas pero se articuló todo muy bien. En una emergencia, si no trabajás en equipo, no podés lograr absolutamente nada", sintetizó.

De cara a futuro, el director del Same dijo que están programadas algunas reuniones para "darles forma a los protocolos utilizados y que fueron hechos sobre la marcha" de los eventos. "Ahora hay que escribirlos para que queden para gestiones posteriores", indicó.

Entre otros objetivos, Di Matteo también apostó por reforzar y capacitar el personal médico, agrandar la flota de ambulancias y contar con un móvil especial para catastrófes. "Son todas cosas que ya están proyectadas y que tratarán de realizarse entre el mediano y largo plazo", adelantó.

En la actualidad, se dispone con seis ambulancias: hay dos en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorais (Cema), una en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Playa Serena, una en el barrio Ameghino, una en Batán y una en Gloria La Pelegrina, donde se mantienen gestiones para sumar un médico. A ello, se suma otro móvil que está en la Unidad Turística de Chapadmalal y otro más que está a disposición en caso de rotura de un vehículo.