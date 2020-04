Advierten que sin una "ayuda real" muchas pymes cerrarán sus puertas

Así lo plantearon desde Cameco. Aseguran que el delivery ayuda pero no alcanza para cubrir los gastos básicos y pidieron que los bancos otorguen créditos. "Pero no con un interés del 24%", indicaron.

La situación de las Pymes en Mar del Plata -al igual que en todo el país- es crítica y más allá de algunas medidas que se adoptaron para alivianar la crisis desde Cameco pidieron una "ayuda real" porque de lo contrario muchas empresas no podrán reabrir una vez que se termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Juan Antonio Gutiérrez, presidente de Cameco, le apuntó especialmente a los bancos que "deben ser socios estratégicos de las Pymes". "Tiene que haber créditos a largo plazo, con interés razonable. No al al 24%", se quejó en diálogo con 0223 Radio.

Además, también cuestionó, por ejemplo, que el Banco Provincia entregue créditos solamente a aquellas Pymes que pagan sus sueldos a través de la entidad. "Hay muchas Pymes que son clientes del Banco Provincia pero que pagan salarios de otro modo y quedan afuera", detalló.

"Hay empresas que no van a poder abrir sus locales", anticipó Gutiérrez, que explicó que luego de una buena temporada como la que se vivió varios locales gastronómicos que abrieron en los últimos meses y calcularon la inversión en base a las ventas no podrán sobrevivir a este parate de la economía. "Al cortarse abruptamente la cadena, esas situaciones son irreversibles", insistió.

En ese marco, el titular de Cameco pidió que se elabore un proyecto que le llegue "realmente a la gente".

"Los bancos nunca fueron aliados de las Pymes. Nadie puede pagar un préstamo con un interés del 24%. Pedimos un interés mínimo que nos permita pagar alquileres, sueldos y cuestiones básicas", insistió.

Respecto al pedido de Ucip para que el municipio permita a empresas de distintos rubros funcionar a través de la modalidad delivery, Gutiérrez señaló que apoyan todos los pedidos que puedan ayudar a las empresas de la ciudad, pero remarcó que eso no es suficiente para atravesar esta crisis. "Las cadenas de café no llegan a una venta de un 15 o un 20%", detalló. Si bien aclaró que para muchos adultos mayores que viven solos esta modalidad les resuelve "las compras básicas, como alimentación", esta modalidad no resuelve el problema de fondo.

"En España las Pymes trienen una asistencia que les permite pagar la renta y los sueldos. Esa es la forma de que el Estado esté presente", cerró.