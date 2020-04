El Gobierno ofrece para canje once nuevos bonos con vencimiento hasta 2047

De esta forma, la administración de Alberto Fernández buscará con el canje postergar vencimientos el mayor tiempo posible

El Gobierno de Alberto Fernández anunció este viernes que ofrecerá a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares once nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 títulos argentinos en circulación elegidos para la operación.



La oferta se conoció a través de un comunicado del Ministerio de Economía, mientras el gobierno espera el visto bueno de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y se hace público el prospecto enviado a dicho organismo, que es el último de los documentos necesarios para aprobar la operación.



De esta forma, el gobierno buscará con el canje postergar vencimientos el mayor tiempo posible, ofreciendo bonos con tasas escalonadas que culminan en 2030 (euros y dólares) y en 2036 (euros y dólares); otros tres bonos que caducan en 2039 (dos en dolares y unos en euros); otros dos bonos en 2043 (dólares y euros); y los ultimos dos bonos en 2047 (dólares y euros).

La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan títulos emitidos bajo el contrato legal del 2005 y los tenedores de los bonos que hayan sido emitidos a partir de 2016.



Ambos tienen distintas cláusulas de acción colectiva, como por ejemplo, la definición de los umbrales de mayorías para poder dar por exitosa la operación y realizar en canje "de buena fe", en condiciones de mercado.



Asimismo, el gobierno impuso topes a los ingresos en bonos nuevos de menor plazo de vencimiento, como los nominados en dólares y en euros que vencen en 2030 y en el 2036.

Es decir, para el bonos en dolares que vencen dentro de 10 años, se ofrecerá una capitalización máxima de US$ 11.400 millones, mientras que para el mismo bono nominado en euros, se ofrecerá una capitalización máximo de 3.200 millones de euros.



En tanto que para los bonos en dólares ofrecidos, que amortizan en 2036, el tope de capitalización es US$ 20.700 millones, mientras que para el título nominado en euros, el máximo posible a emitir es de 2.700 millones de dólares.



En cuanto al resto de los bonos, cuyos vencimientos van desde 2029 a 2047, no se dispuso ningún tope de emisión, y el total máximo de bonos nuevos a emitir será de cerca de US$ 51.000 millones, como fue solicitado a la SEC.