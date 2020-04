Cuarentena administrada: el 30% de las empresas de Mar del Plata funcionan "a media máquina"

Desde el lunes algunos comercios tienen luz verde para operar, aunque sin levantar las persianas. En los próximos días le pedirán al intendente que reabran los comercios de barrio.

Luego de que el pasado lunes se exceptuaran nuevas actividades del aislamiento social, preventivo y obligatorio, solo el 30% de los comercios de Mar del Plata pudieron reanudar de forma parcial sus actividades.

Gustavo Casciotti, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), aseguró que hay "un puñado de emprendimientos" que comenzaron a funcionar "a media máquina" y estimó en declaraciones a 0223 Radio que engloba a una tercera parte de las empresas.

Desde este lunes algunos comercios de venta minorista tienen el aval para preparar productos y vender vía Internet y distintas plataformas digitales, aunque sin la autorización de abrir sus puertas al público. "Eso, de alguna manera, le da un poco de oxígeno a las pymes. Pero lo cierto es que el grueso de las actividades están con las persianas bajas y eso obviamente dificulta el cumplimiento de las obligaciones", remarcó.

Si bien en principio la cuarentena se extenderá hasta el 26 de abril, Casciotti no mostró expectativas ante la posibilidad de que se levante en el corto plazo. "Estamos convencidos de que va a seguir. No vemos la posibilidad más allá de que se puedan ampliar estas once actividades exceptuadas. No nos parece que se pueda avanzar mucho más en lo inmediato", sostuvo.

De todas formas, el titular de Apyme planteó la necesidad de "flexibilizar algunas actividades", siempre y cuando se respete el distanciamiento social y se cumplan con los protocolos de seguridad e higiente. "No sería descabellado que pronto los comercios de barrio puedan empezar a recibir público, entendemos que no implicaría un riesgo. No imaginamos todavía un shopping o un centro comercial", aclaró.

"Sería un gran alivio para gran parte del comercio minorista", reconoció. Según contó, en los próximos días elevarán la propuesta al intendente Guillermo Montenegro para que la analice.

Para finalizar, Casciotti destacó "la batería medidas que se vienen implementando a nivel nacional para paliar los efectos de esta verdadera recesión" y celebró que el Gobierno de la Nación se haga cargo del 50% de los salarios del sector privado. "Representa una ayuda muy importante para todo el sector pyme", cerró.