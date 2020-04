El drama de una marplatense varada en Andorra: "La solución no es abandonar a miles de compatriotas"

Julia Martín Sirito y su hermano Manuel viajaron en noviembre a Andorra. Piden ayuda para volver al pais.

Julia Martín Sirito y su hermano Manuel viajaron a Andorra en diciembre del 2019 con un contrato laboral por cuatro meses. A fines de marzo, ambos debían regresar a la Argentina, pero al ver que la situación en España por la pandemia de coronavirus empeoraba decidieron adelantar, sin éxito, la vuelta a casa.

Actualmente, la joven permanece varada en Andorra junto a aproximadamente 2 mil argentinos que intentan regresar al país en un vuelo de repatriación. “Estamos en constante contacto con la Embajada Argentina, pero la respuesta siempre es la misma: que tengamos paciencia”, declaró, en una entrevista a la distancia con 0223.

En este sentido, Martín cuenta que tanto ella como su hermano llenaron todos los formularios que les pidieron y siguieron todos los pasos burocráticos, pero aún no tienen una respuesta sobre la fecha de regreso a su hogar. “Entiendo que estamos en un contexto complejo y el sistema está saturado pero saturado o no, alguien tiene que darnos una respuesta. Lo único que nos dicen es que tengamos paciencia, pero se nos está agotando”, advierte.

En esta línea, la marplatense contó que, en su caso la situación se dificulta porque su contrato laboral en un centro de esquí finalizó y no tiene forma de generar ingresos. "Tuve que extender el alquiler sin saber cómo seguirá mi situación económica”, relata, y aclara: "Recuerden que nosotros venimos acá a trabajar y juntar unos pesos. No estamos en situación de poder jugarnos lo poco que nos queda en nuestro bolsillo ante los cambios constantes de panorama".

A esta situación se suma otra complicación: el sistema de atención al viajero ya no tiene validez y desde el miércoles tanto ella como su hermano se encuentran sin cobertura médica en caso de tener alguna emergencia. "La paciente que nos pedían que tengamos se nos agota porque no tenemos información. No sabemos hasta cuándo durará todo esto. Estamos cansados de que nos aseguren posibilidades y que después nos saquen el chupetín de la boca", señala.

Respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir el contagio de Covid-19, Martín dice que “entiende y valora” que se quiera cuidar a la población, pero asegura que “la solución no es cerrar las fronteras”, sostuvo al tiempo que concluuyó que “el covid 19 no lo traemos los que volvemos al país, ya está entre los argentinos”, concluyó.