El lunes abren los bancos: cómo atenderán al público por la cuarentena

Será con turno previo pero los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales no requerirá de ninguna cita previa.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó que los bancos volverán a atender al público desde el próximo lunes pero lo harán únicamente con un turno previo, tanto para personas físicas como jurídicas.

La entidad monetaria dispuso en las últimas horas del lunes, que “las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas para la atención al público en general –excepto para la atención por ventanilla– a partir del lunes 13 de abril de 2020 y hasta el viernes 17 de abril, extendiendo en dos horas la jornada habitual de atención al público según la jurisdicción de que se trate”.

El cronograma de atención será de la siguiente manera según la terminación del DNI de las personas y del CUIT de las empresas: lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9.

Las personas a ser atendidas deberán sacar previamente un turno a través de las páginas de Internet de las entidades, o por otro medio electrónico que los bancos pongan a disposición como el home banking, correo electrónico y los teléfonos.

Asimismo, las entidades deberán entregarles por vía electrónica un comprobante del turno acordado, indicando día de la cita, identificación de la persona y ubicación de la sucursal correspondiente. Ese comprobante servirá de permiso de circulación entre el domicilio y el banco.

El BCRA afirmó además que los clientes sólo podrán presentarse –en el día y sucursal indicados– con la constancia de turno emitida por la entidad financiera.

Asimismo, en el caso de la atención de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad de Buenos Aires, “será conforme al cronograma que la Anses o el correspondiente ente administrador establezca, no siendo necesaria la obtención de turno alguno”.

Por otra parte, as empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y compra y los otros proveedores no financieros de crédito deberán abrir también sus sucursales para la atención al público en general, entre el 13 y el 17 de abril, con el mismo esquema de los bancos. En estos casos, clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones también deberán solicitar previamente los turnos para ser atendidos y concurrir a la sucursal.

Las casas de cambio no podrán atender al público en sus sucursales. Sin embargo podrán operar en el mercado cambiario entre ellas, con entidades financieras y con clientes en forma remota.