Otras tres clínicas marplatenses incumplieron con el pago de salarios

Lo confirmaron desde la seccional local del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina. En algunos casos, los sueldos se terminarían de cancelar la próxima semana.

Desde la seccional marplatense del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) denunciaron que cinco clínicas de la ciudad incumplieron con el pago de los salarios mientras se deben redoblar los esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno de Alberto Fernández.

A los casos de la Clínica Colón y la Clínica del Niño y la Madre, se constataron pagos parciales de los sueldos en en el Hospital Español, en la Clínica Psicopatológica del Mar, y la Pueyrredon según confirmó a 0223 Laura del Pir, la Secretaria general que tiene el gremio a nivel local.

Respecto de la Clínica Psicopatológica del Mar que se encuentra sobre la calle San Lorenzo al 1800, la dirigente advirtió que los pagos de salarios "vienen más atrasados". "Recién ahora al personal le van a pagar lo que corresponde marzo", ejemplificó, sobre el importante incumplimiento.

Del Pir se mostró muy crítica con la postura que adoptan los responsables de algunas instituciones sanitarias de la ciudad frente a la emergencia del Covid-19 y el importante trabajo que llevan adelante los trabajadores de la salud en el contexto de la pandemia.

"Sabemos que vamos a tener que enfrentar épocas difíciles pero no ahora, en uno o dos meses. Al no trabajar desde el 20 de marzo de la misma manera que antes, es obvio que hay un impacto en la facturación. Pero nosotros sabemos si las clínicas tienen plata o no y en algunos casos se niegan a pagar lo que corresponde aunque lo puedan hacer", acusó.

En este sentido, la máxima referente que tiene Atsa en Mar del Plata aseguró también que los incumplimientos salariales en la Clínica del Niño y la Madre se arrastran desde hace varios meses. "Hay problemas que vienen de arrastre", aseveró.

La sindicalista no descartó que haya medidas de acción directa en caso de que persista la problemática pero remarcó que esa posibilidad quedará limitada a la "voluntad" de los empleados de cada institución.

"Si los compañeros quieren que hagamos paro, hacemos paro; si quieren huelga, hacemos huelga; si quieren manifestación, hacemos manifestación y si no quieren hacer nada, no hacemos nada. Nosotros no nos olvidamos que representamos a los trabajadores y a la voluntad de la mayoría. Los vamos a acompañar en las decisiones que ellos consideren", remarcó.