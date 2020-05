Asfixiados por la crisis, gimnasios proponen otro protocolo para reabrir: "Esto ya no se puede sostener"

La cámara que nuclea a los locales del sector en la ciudad se reunirá este miércoles con la Secretaría de Desarrollo Productivo. "La necesidad de trabajar es urgente", afirmaron.

Representantes de la Cámara de Gimnasios de Mar del Plata se reunirán este miércoles con la Secretaría de Desarrollo Productivo para acercar otro protocolo de trabajo que les permita volver a la actividad cuanto antes, ante la grave situación económica que acusan como consecuencia del parate total de trabajo que se sostiene desde antes del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"Buscamos reabrir para que se empiece a generar algún tipo de actividad y se puedan sostener los gimnasios porque los gastos que tenemos son muy similares a los que había antes del comienzo de la pandemia: todos los servicios siguen llegando, los impuestos y alquileres siguen corriendo y todas las tasas de interés también. No se puede sostener más esto", planteó Federico González, integrante de la entidad.

El dueño de Fit Factory Gym consideró que la "necesidad de volver a trabajar es urgente" en el sector y remarcó al respecto que "no hay forma de pagar todas las cosas que siguen llegando al no haber ningún ingreso de plata" desde hace más de 60 días. "No sé de dónde piensan que debemos sacar el dinero para afrontar todos nuestros gastos. La verdad que esto se está haciendo una bola de nieve incontrolable en cuanto a las deudas", expresó, en diálogo con 0223.

"Es necesario volver a trabajar de manera individual, controlada, responsable y empezar a movilizarnos. Hay que entender que el entrenamiento también es salud y que es necesario mantenernos activos para poder mantener nuestras defensas altas y correr un riesgo menor de contraer otras enfermedades", señaló.

El coletazo económico por la falta de facturación tiene un impacto con una dimensión similar a lo que sucede en el resto de los comercios. Sin embargo, desde la cámara recordaron que, en la mayoría de los casos, se tomó la determinación de cerrar las puertas antes del inicio de la cuarentena a raíz de la incertidumbre sanitaria que generaba la repentina irrupción de la pandemia del coronavirus en el país y la ciudad. "Nosotros, además, ya veníamos de la 'temporada baja' porque diciembre, enero y febrero son los meses de menos trabajo para nosotros", advirtió González.

En este marco, el integrante de la cámara local adelantó algunos de los principales lineamientos que tiene el nuevo protocolo que se le presentará este miércoles al Secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro: a diferencia de la primera propuesta, en esta oportunidad se pondrá el foco en una dinámica de "trabajo individual por estación trabajo" para evitar cualquier aglomeración de personas dentro de los espacios físicos.

González aseguró que durante todo el horario de entrenamiento se garantizará el distanciamiento social entre el alumno y el profesor. "La distancia va a ser de dos metros aproximadamente y se van a utilizar elementos independientes, que no se van a reutilizar entre los alumnos", comentó, y reveló también que se imposibilitará el uso de las instalaciones de los vestuarios.

"El alumno ya deberá venir cambiado y con la vestimenta específica para entrenar. Al ingresar, se van a limpiar las manos y el calzado: las manos con alcohol en gel y el calzado con la solución de alcohol de 70/30. Y una vez que finalice el entrenamiento, todos los elementos se van a volver limpiar con la misma solución", precisó el responsable del gimnasio que está sobre Colón y España.