"No es momento de mirar lo que gana uno sino lo que gana el resto"

El intendente Guillermo Montenegro dijo que la situación financiera del municipio "es compleja" y habló de la necesidad de implementar políticas de "austeridad".

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se declaró en estado de alerta y movilización ante versiones que indicaban que el municipio planeaba implementar una reducción salarial de los trabajadores. El intendente Guillermo Montenegro admitió que el análisis que llevan adelante es general y que buscan bajar "la mayor cantidad de gasto posible".

"Estos son los momentos en los que uno no solo tiene que mirar lo que gana uno, sino lo que gana el resto", dijo el intendente en una entrevista con 0223, aunque planteó que apostará al diálogo para encontrar la mejor solución.

-¿Qué hay en concreto de la posible baja salarial a los municipales?

-Hay un tema muy claro de austeridad en el gobierno. De bajar la mayor cantidad de gasto posible, entendiendo las obligaciones que uno tiene que asumir como gobierno y entendiendo la solidaridad. Estos son los momentos en los que uno no solo tiene que mirar lo que gana uno, sino lo que gana el resto.

-En su gobierno se devolvió la bonificación docente. ¿Es uno de los puntos a revisar?

-No creo que sea una cosa en particular. es algo que lo vamos a hablar, pero no tiene que ver con afrontar cosas que el municipio no pueda afrontar, sino que tiene que ver con la solidaridad que tenemos que tener todos los trabajadores en un momento tan especial como nos toca vivir.

-¿Cuál es la situación económica de municipio?

-Compleja. Como la de todos los municipios. Está claro que hoy haberte bajado casi el 50% la recaudación y que también cayó en un porcentaje similar en la provincia y uno recibe parte de la coparticipación provincial. Esto nos pone a todos los municipios en una situación muy compleja, pero que también hemos tenido la posibilidad de trabajar junto con la provincia y la provincia con la nación para hacer frente a las necesidades básicas.