Proponen un rescate económico para evitar el cierre masivo de colegios privados en la Provincia

Por iniciativa del Bloque de Juntos por el Cambio se presentó en la Legislatura el pedido de una subvención para las escuelas de gestión privada del territorio bonaerense.

Ante la crítica situación que atraviesa el sector, los diputados marplatenses Sergio Siciliano y Maximiliano Abad presentaron en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para aprobar un subsidio económico que ayude a las escuelas de gestión privada que enfrentan moras en los pagos que superan, en algunos casos, el 70%. La asistencia estatal estará destinada a más de 6 mil establecimientos educativos.



La marcada merma del pago de las cuotas se debe a la situación económica que atraviesan las familias bonaerenses, y muchas escuelas presentan serias complicaciones para cumplir con el pago de los salarios. El proyecto de los legisladores apunta a evitar que, sin la asistencia estatal, esta coyuntura derive en un cierre masivo de establecimientos.



“Creemos en la importancia de generar dispositivos estatales, pedagógicos y económicos, que acompañen a la educación pública y privada en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo. La asistencia del gobierno provincial es necesaria para garantizar que la mora en las cuotas no se traslade al salario de los docentes” sostuvo el Sergio Siciliano, ex viceministro de Educación y uno de los autores del proyecto.



El proyecto ingresado en Diputados propone una ayuda extraordinaria con el fin de evitar la interrupción del servicio educativo y establece que, a partir de la reglamentación de la ley, las instituciones educativas tendrán un plazo de 30 (treinta) días hábiles para solicitar el subsidio económico. Para ello deberán presentar la acreditación de la situación patrimonial, una declaración jurada de la tasa de morosidad y un informe de inspección educativa.



“Hay una realidad muy compleja, en la que las familias debieron optar por cómo administrar sus recursos y en muchos casos es imposible sostener la cuota de un colegio privado. Pero eso no puede significar que sus hijos vean interrumpidos sus estudios. Por eso, tenemos que garantizar la continuidad pedagógica y sostener al sistema educativo en su conjunto, tanto en lo público como en lo privado”, sostuvo Abad.



Y agregó: “En vistas a las dificultades burocráticas y a los requisitos solicitados para que las escuelas pudieran acceder a la asistencia económica que otorgó el Programa Nacional de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), tenemos que tomar medidas en la Provincia que aseguren el cobro de los salarios del personal docente y no docente de los colegios privados bonaerenses”.



“Desde hace semanas venimos acompañando al sector y escuchando las preocupaciones de las asociaciones de colegios privados. Y frente a la gravedad de la situación que están atravesando formalizamos nuestras acciones en esta reunión y presentamos esta iniciativa a la Cámara. De todas formas, creemos que este subsidio debe formar parte de una batería de dispositivos gubernamentales, articulados en pos de garantizar las responsabilidades del Estado provincial en materia educativa” declaró, finalmente, Sergio Siciliano.