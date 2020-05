Kicillof: “Si crecen los contagios no se puede flexibilizar"

El mandatario bonaerense afirmó que continuará sin cambios el aislamiento obligatorio en la provincia ante la multiplicación de casos de coronavirus en el distrito. “La curva de contagios se está acelerando”, advirtió.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que continuará sin cambios el aislamiento obligatorio en la provincia ante la multiplicación de casos de coronavirus en el distrito, que aumentaron cinco veces en los últimos 15 días.

“Si crecen los contagios no se puede flexibilizar", advirtió el mandatario provincial, que se mostró preocupado porque “la curva de contagios se está acelerando” y anunció que se reforzará el control del transporte público interjuridiccional en el Amba y la asistencia a los barrios populares.



En ese sentido, valoró que desde que se inició el aislamiento social establecido el 20 de marzo, "dio tiempo para mejorar la coordinación entre Nación, provincia y ciudad", y permitió que "se duplicaran la cantidad de camas de terapia intensiva en dos meses".

En esa línea, aseguró que el gobierno provincial irá "monitoreando" la evolución de la enfermedad en el distrito y aclaró que "allí donde crezcan los contagios habrá que ir para atrás".



En la rueda de prensa, Kicillof anunció también que se intensificará los controles para el transporte público interjuridiccional, que será "sólo para los trabajadores esenciales", y afirmó que será de "utilización obligatoria de la aplicación Cuidar para que tengan el certificado en el teléfono".



También explicó que en la provincia "las industrias podrán abrir con protocolos estrictos" y detalló que ya se han abierto más de 500 en todo el territorio, en tanto que precisó que "con el comercio se seguirá igual que hasta ahora, sólo barrial, pero no en las grandes arterias".



"Si hay dos zonas de diferente densidad de contagios, no hay que mezclarlas y no hablo solo de la ciudad de Buenos Aires", sostuvo, para explicar que, también, se han dispuesto "barreras sanitarias" entre distritos del interior de la provincia para que "no se trasladen los contagios", mencionó y valoró estas “reglas simples acordadas con Horacio y Alberto", sostuvo Kicillof.