Salomón en el Concejo: “No tomé del cuello ni intenté golpear a nadie”

El defensor del Pueblo da su versión de lo ocurrido el 17 de abril en el comercio de un familiar. Desmintió los informes de la policía e Inspección General. “Prometeré templar mi carácter y no levantar la voz”, dijo.

Finalmente, el defensor del Pueblo Luis Salomón fue citado por la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante y se encuentra en estos momentos contando su versión de lo ocurrido la noche del viernes 17 de abril en la cual protagonizó disturbios con inspectores municipales y la policía, durante un operativo en el comercio de un familiar.

En principio, Salomón desmintió los informes policiales y de Inspección General que aseguraban que el defensor del Pueblo había tomado del cuello a un policía. “Puedo gritar, puedo levantar la voz, puedo ser vehemente en los reclamos, pero de ahí a tomar del cuello a alguien hay una diferencia”, planteó.

A su vez, remarcó que “la policía estuvo filmando” todo lo que ocurrió y cuestionó por qué no se conocen filmaciones en las que se vea que él toma a alguien del cuello o tira trompadas al aire. “¿No lo ponen porque no lo filmaron o porque no sucedió? Yo lo que digo lo sostengo y pongo filmacionesy audios”, dijo.

Salomón, además, indicó que se acercó esa noche porque su hermana tiene una afección cardíaca sin saber qué era lo que estaba ocurriendo. En esa línea, remarcó que no fue a impedir una clausura “porque la clausura no iba a existir”.

En ese punto, los concejales le aclararon que la intervención del cuerpo legislativo no se proponía analizar ni la actuación de la policía, ni de los inspectores, ni siquiera de los propietarios del comercio. “Lo que analizamos es su actuación”, le remarcaron.

En ese punto, el concejal de Vamos Juntos, Alejandro Carrancio, le advirtió que la versión que dio en el cuerpo y los informes presentados tanto por Inspección General como por la policía fueron “muy disímiles”.

“Bueno, si con los escritos de la policía ya soy culpable, listo”, se defendió el defensor del Pueblo.

En su relato, Salomón dijo que no había visto los informes oficiales presentados en el expediente del Concejo Deliberante. Ante esa situación, el concejal de 1 País, Ariel Ciano, le planteó la importancia de que tome conocimiento de lo que figura allí. Sin embargo, Salomón remarcó que con lo que había escuchado era suficiente. “No cambia nada, yo estoy contando la verdad”, insistió.