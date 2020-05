Luis Salomón deberá dar explicaciones ante los concejales por el escándalo en la rotisería

Los integrantes de la comisión de Legislación acordaron citar en el próximo encuentro al Defensor del Pueblo para que aclare su versión sobre el intercambio que tuvo con la policía en la noche del 17 de abril.

El Defensor del Pueblo, Luis Salomón, deberá dar explicaciones ante los concejales por el escándalo que protagonizó en la noche del 17 de abril en una rotisería del barrio Bernardino Rivadavia, después de que la policía hiciera llegar informes al cuerpo legislativo en donde se confirma que el funcionario tomó por el cuello a un efectivo y empujó e insultó a otro.

Tal como se preveía, en el debate que se desarrolló este jueves en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, sus integrantes coincidieron en que uno de los tres referentes del organismo local debe ser citado para aclarar su versión de los hechos y despejar otros interrogantes.

Se sabe que la convocatoria será en el próximo encuentro que realice la misma comisión pero la fecha aún no está confirmada teniendo en cuenta que el próximo jueves se desarrollaría la primera sesión ordinaria en los tiempos de la pandemia del coronavirus.

"Si hay sesión, lo vamos a tener que pasar para los días y horarios habituales de la comisión que debería ser el lunes o el martes de la semana siguiente", confirmó ante la consulta de 0223 Cristina Coria, la concejala radical que preside la comisión.

El episodio que protagonizó Salomón ocurrió en una rotisería ubicada en Alvarado 4353, lugar en el que se hicieron presentes inspectores municipales al constatar que funcionaba fuera del horario permitido en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ante esa situación, el propietario del lugar se comunicó telefónicamente con Salomón, quien rápidamente acudió al comercio para evitar la clausura del establecimiento.

Según el informe que se presentó ante la Jefatura Departamental y que ya está en manos del Concejo Deliberante, el vecinalista pretendía impedir que se sancionara al comerciante y por eso les advirtió a los efectivos que era el Defensor del Pueblo y con insultos y golpes de puño, los invitó a pelear. Incluso, señalaron que la intervención de Salomón complicó el procedimiento de tal manera que debieron pedir refuerzos.

Un grupo de asociaciones vecinales de fomento llegaron a exigir la renuncia de Salomón a la Defensoría del Pueblo por su accionar violento. "Lo que ha hecho es inédito, ese atropello no lo cometió ningún Defensor del Pueblo en Mar del Plata y en ningún lugar. Alguien que no se sabe controlar, no sirve para la función publica", habían apuntado vecinalistas consultados por este medio.