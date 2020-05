La Justicia analiza el pedido de arresto domiciliario que hizo el asesino de Dalina Di Mauro

El dato le fue comunicado a los familiares de la mujer ultimada durante un asalto en 2009. Ezequiel Medina planteó el riesgo de contraer coronavirus en la cárcel.

Apenas siete meses después de que la Justicia rechazara el pedido de formar parte del programa “Casas por cárceles” y las salidas laborales, el condenado por el homicidio de la comerciante Dalina Di Mauro solicitó que se le otorgue el arresto domiciliario por considerar que corre riesgo de contraer coronavirus en la cárcel.

El planteo lo deberá resolver el Juez de Ejecución Penal Raúl Perdichizzi, el mismo que negara esa solicitud con anterioridad. Tal como se informó oportunamente, esa decisión fue ratificada en noviembre del año pasado por la sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías.

Al igual que en las audiencias que se realizaron el año pasado, los familiares de la comerciante asesinada en 2009 recordaron que Medina –que tuvo distintas sanciones por incidentes dentro del penal- propuso como domicilio uno ubicado a cinco cuadras de distancia de la casa de la familia Di Mauro.

Mariano Di Mauro reiteró que Medina no se encuentra dentro del grupo considerado de riesgo, ni por edad, ni por enfermedad crónica. “En la anterior audiencia no manifestó ninguna enfermedad preexistente”, recordó.

“Este tipo de personas busca cualquier cosa para salir de prisión y no cumplir con su pena, todos sabemos que estos arrestos domiciliarios no los controla nadie y por ende estamos en riesgo, no estamos seguros con esta persona tan cerca y haremos responsable a la justicia si nos pasa algo”, agregó.

“Dalina no tuvo ningún beneficio ni oportunidad cuando este tipo la ejecutó a dos metros de distancia. Igualmente le pedimos a la justicia que arbitre los medios sanitarios necesarios para el cuidado de esta persona pero dentro de la cárcel donde debe estar hasta el cumplimiento de su pena, 10 años más”, concluyó.