Maradona picante: "La 10 va a ser siempre mía"

En una publicación en su cuenta de instagram, recordando un partido frente a Venezuela en 1985, el mejor jugador de la historia sacó pecho, contestó a algunas críticas y aseguró que "nunca se borró".

Diego Armando Maradona realizó un descargo a partir de un recuerdo de su etapa como jugador del seleccionado argentino y aseguró que "la 10" siempre será suya. A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata rememoró los 35 años que pasaron de un partido de Argentina ante Venezuela por las eliminatorias para el Mundial de México 1986 y marcó las diferencias con el fútbol actual.

"Hoy se cumplen 35 años de este partido de eliminatorias contra Venezuela, en 1985. Yo ya había jugado dos amistosos antes, contra Paraguay y Chile, unos días antes. Pero este era mi primer partido oficial, después del Mundial 82. En esos casi tres años de ausencia, tuve hepatitis, una fractura de tobillo, y los problemas que teníamos los 'extranjeros' para jugar en la selección", inició el relato Maradona.

"Antes no habían fechas FIFA, los clubes te retenían el pasaporte, y las federaciones no estaban obligadas a cedernos. Aquél era OTRO FÚTBOL. Era otro mundo. Al llegar a Venezuela, una persona me rompió la rodilla de una patada, entrando al hotel. Eso hoy no podría pasar", recordó sobre la previa de aquel partido correspondiente a la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial que luego fue conquistado por Argentina bajo la conducción de Carlos Bilardo.

A partir de este recuerdo, el Diez realizó un duro descargo sobre las "comparaciones" que se hacen con el fútbol de "antes" y el "ahora".

"Por eso le digo a los periodistas, que hoy hacen mil comparaciones, mil estadísticas, a los que piensan que descubrieron el fútbol, que no se puede comparar. Antes no era como ahora. Era todo distinto. Las canchas, la pelota, los botines, el arbitraje, el entrenamiento, la alimentación, la medicina, el periodismo, los medios de comunicación, el transporte, los hoteles, el descanso. El Fair Play no existía, te cagaban a patadas", afirmó.

Y continuó: "Y si no tenías la copa del mundo, no había paraíso. Por eso, Bilardo armó una selección con jugadores locales durante los primeros años. No hubieron (sic) 'europeos'", señaló en referencia a las ausencias de Daniel Passarella, Burru (Jorge Burruchaga) y Jorge Valdano, a quienes "no los dejaban" viajar para sumarse al seleccionado.

"Con todo esto quiero decirles que yo no me borré. Que yo NUNCA me saqué la camiseta de la selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecte, muchachos. Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía", cerró Maradona.