Sin respuestas, recuperadores levantaron el corte en el predio: "Es otro gesto más"

Los recuperadores de residuos que mantenían bloqueado el ingreso al predio de disposición final de residuos lo cual imposibilitaba el trabajo de recolección de residuos en Mar del Plata decidieron este viernes dar otro gesto de buena voluntad y levantaron el corte, por lo que se espera que este sábado se retome la recolección.

El vocero de los recuperadores, Martín Romero, confirmó la decisión a 0223. "La verdad que estamos cansados, nos dicen una cosa, hacen otra. Pero decidimos mostrar una vez más un gesto de buena voluntad", señaló este viernes por la noche a 0223. Señaló que los funcionarios se comprometieron a tener una nueva reunión este sábado para tratar de llegar a un acuerdo y remarcó que las autoridades les pidieron otro gesto de buena voluntad. "Nos fuimos con los bolsillos vacíos y una bolsa llena de promesas", resumió.

La situación en el predio de residuos parecía haber llegado a una solución la semana pasada, sin embargo, el martes se volvió al conflicto cuando los recuperadores llegaron al predio y advirtieron que no tenían basura para trabajar. A partir de allí recrudeció el conflicto. Fuentes municipales consultadas este viernes por 0223 señalaron que la situación era difícil. "Ceamse no se quiere correr del protocolo que dice que la basura tiene que permanecer sin tocarse por 72 horas. Los recuperadores dicen que así no les alcanza", señalaron.

En tanto, desde Ceamse coincidieron en marcar que cumplirán con el protocolo aprobado por las autoridades nacionales y provinciales y señalaron que la responsabilidad de resolver el conflicto es del municipio.

Los camiones de la empresa 9 de Julio irán este viernes por la noche al predio a descargar la basura que tienen acumulada en los camiones y a partir del sábado retomarán el servicio de recolección.