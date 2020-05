La indignación de Grabois por el destrato a las familias que subsisten del reciclaje: "Da bronca tanta injusticia"

El líder nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois, manifestó su indignación en redes sociales por el destrato que sufren las familias que subsisten del reciclaje informal en Mar del Plata y que mantienen bloqueado el predio de disposición final de residuos ante la falta de respuestas del Municipio y Ceamse.

"La verdad da mucha bronca esta injusticia. Nadie quiere exponerse al contagio, pero si la comida no llega, si la asistencia no cubre a todos, van a ir incrementándose los conflictos", expresó el dirigente social, en un extenso posteo que hizo en su cuenta de facebook.

Grabois felicitó a los trabajadores por la protesta que llevan adelante, en busca de alguna garantía por parte del Gobierno de Guillermo Montenegro o Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, que está a cargo de la operatoria del relleno sanitario.

En el video pueden ver a nuestros compas bancando la parada con los trabajadores y trabajadoras del basural de Mar del... Posted by Juan Grabois on Sunday, May 24, 2020

"Yo los felicito de corazón y me enorgullece luchar con ustedes. Mi única lealtad es con ustedes y con el programa de las tres T. Además, tienen razón. El reciclado es un servicio esencial", consideró el dirigente ligado al Frente de Todos.

En su escrito, el referente de la Ctep aclaró que respalda la continuidad de la cuarentena y de "todas las medidas que recomienden los expertos para preservar la salud" y apuntó contra los grupos económicos que buscan "utilizar las situaciones límite como excusa para liberar otros sectores que no son esenciales u obtener prebendas y subsidios ilegítimos del Estado".

"Que no nos engañen, los que quieren una apertura rápida e indiscriminada son los sectores del poder económico, aquellos que aun teniendo espalda, aun habiendo sido de los pocos beneficiados con el gobierno anterior, no están dispuestos a ceder un centavo en pos del bien común. No están dispuestos a perder ni con una pandemia", advirtió.

Bajo esta misma tesitura, señaló: "Los pobres, los trabajadores, no se dejan engañar. No quieren que la peste entre a los barrios y como la parca se lleve la vida de miles. Hay quienes no les importan. Hay quienes incluso quieren que haya un exterminio para 'sanear las cuentas'. El Pueblo no. El Pueblo resiste". Y concluyó: "Empezar por los últimos no es un slogan, debe ser el criterio que se imponga en todas las decisiones. Los últimos, los del medio, no los de arriba ni los de afuera".

El conflicto entre los recicladores, el Municipio de General Pueyrredon y Ceamse comenzó el 18 de mayo, cuando tuvo lugar la primera medida de fuerza. Si bien se había destrabado parcialmente el viernes, después de reiteradas reuniones y negociaciones, este martes se reanudó la protesta, que tras una tregua de menos de 48 horas, volvió a aflorar desde las primeras horas de este jueves. Ya es la cuarta jornada completa en once días en la que Mar del Plata se queda sin recolección de residuos.

En síntesis, lo que los trabajadores informales del reciclado exigen es la vuelta plena al trabajo en el predio o la posibilidad de precibir un complemento salarial con fondos de la boleta de contribución Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Al momento, la cartera de Desarrollo Social asiste a las 500 familias con alimentos, pero los recicladores aseguran que es "inuficiente".