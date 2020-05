Trabajadores de la construcción se movilizarán el miércoles por la falta de empleo

Lo confirmó el secretario general, César Trujillo. "Tenemos que trabajar, es la única forma de poder mantener a nuestros hogares", graficó.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) se declaró en estado de alerta y movilización para visibilizar el grado de asfixia que genera en las economías familiares de los trabajadores el parate económico que generó el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dispuso para frenar el avance del coronavirus.

"Estoy preocupado, ya no sabemos qué hacer. Tenemos que trabajar, es la única forma de poder mantener a nuestros hogares", aseguró César Trujillo, secretario general de la Uocra regional Mar del Plata. Según contó, en los próximos días elevarán un petitorio para reunirse cuanto antes con el intendente Guillermo Montenegro.

A pesar de que el jefe comunal de General Pueyrredon haya incluido a la construcción dentro de las solicitudes que le envió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para reactivar distintos sectores, la Uocra se declaró en estado de alerta "para poner de pie y en marcha a la industria". El próximo miércoles realizarán una movilización para visibilizar su situación y que el reclamo llegue a oídos de los funcionarios de la Provincia y de la Nación.

"Acá no lo puede resolver el intendente, pero queremos acompañarlo en el petitorio que hizo. No podemos trabajar. Estamos muy preocupados, ya no sabemos qué hacer ni con quién hablar", graficó Trujillo en declaraciones a 0223 Radio.

Para finalizar, Trujillo remarcó que las obras privadas representan más del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) que ingresa a Mar del Plata. "Esto hay que ponerlo en marcha. Van más de 40 días, tomando las medidas de seguridad se puede trabajar. Que se le busque la vuelta", concluyó.