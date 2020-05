Día del Celíaco: Mar del Plata, camino a ser una ciudad "amigable"

A pesar de lograr avances en la materia, exigen que se implemente una ordenanza que se aprobó hace seis años y que el Municipio verifique los precios de los productos.

Cada 5 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Celíaco, una enfermedad que en Argentina es considerada la patología intestinal más frecuente y se estima que afecta a unas 400 mil personas en nuestro país.

La celiaquía es la intolerancia total al gluten, una proteína que se puede encontrar en los cereales, en la avena, en la cebada y en el centeno. En los celíacos esta proteína no puede ser digerida y daña las vellosidades intestinales, impidiendo el procesamiento de las vitaminas que puede llevar a una desnutrición y causar otras patologías y enfermedades.

Desde la filial Mar del Plata de la Asociación Celíaca Argentina sostienen que "se viene avanzando en distintas cuestiones". "Ahora está todo estancado por la pandemia de coronavirus, pero si miramos hacia atrás logramos mucho", destacó Alejandra de la Riva, presidente de la entidad.

En declaraciones a 0223 Radio, de la Riva subrayó que la población puede encontrar productos celíacos con mayor facilidad en distintos comercios, incluso en los supermercados. "Vemos que cada vez abren más negocios con productos celíacos", celebró.

En 2014 el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó una ordenanza que apuntaba a mejorar la calidad de vida de estas personas, pero para de la Riva aún falta implementarla. La norma también contemplaba la instalación de un laboratorio que permita la inscripción y fiscalización de alimentos aptos para las personas que padecen esta enfermedad, que "está hecho en un 99%" y solo resta equiparlo con aparatología.

"Eso va a ser bueno en la ciudad, aparte de permitir analizar alimentos celíacos en Mar del Plata y la zona, también se podrán hacer controles en los restaurantes y avanzar con esa deuda que tiene Mar del Plata de tener restaurantes aptos para celíacos y convertirse en una ciudad amigable", sostuvo la presidente de la filial marplatense.

La única solución para las personas es no consumir el gluten, por eso deben tener precaución al momento de consumir alimentos y procurar que no estén contaminados. "Tenemos que tener cautela. Nuestros productos tienen que estar manipulados con mucho cuidado. Es lo más engorroso que tenemos, por eso a veces cuesta salir a comer afuera", explicó.

Para finalizar, de la Riva llamó al Gobierno a que se ocupe de verificar que no haya abusos en los precios de los productos ni otro tipo de irregularidades. "Hay comercios que le ponen el logo Sin T.a.c.c. a lo que no le tienen que poner, comercios que hacen los productos en sus casas. No tienen los controles específicos que tienen que tener. Las harinas a veces tienen un valor muy costoso, los productos son caros. Para las casas de bajos recursos se les complica", concluyó.