D´Andrea plantó a los recicladores y amenazan con un corte de 15 días

Lo que parecía ser una reunión en el Emsur para dar solución al conflicto de los recicladores finalmente no fue tal: tras varias horas de esperar al presidente del ente municipal, Sebastián D´Andrea, los trabajadores informales se retiraron a sus casas con mas dudas que certezas.

En diálogo con 0223, Martín Romero, uno de los referentes de los recicladores, contó que por el momento no vuelven a la protesta y a pesar del desaire del funcionario, “que dijo que iba a ir y no apareció”, el malestar es hacia las autoridades del Ceamse.

“Esta gente se piensa que somos unos pelotudos y nos falta el respeto. Se piensa que somos unos cirujas y por eso, no hacen nada. Acá hay mucha mala leche y estamos cansados del manoseo. Si no baja nadie del Ceamse para darnos una solución, no vamos a hacer un corte de 2 días sino de 15 o 30 días. Queremos trabajar”, aseguró Romero.

Los recicladores insisten en que en las últimas horas, la empresa responsable del Predio de Disposición Final les descarga apenas 15 camiones, “que no alcanzan para 600 personas”.

“Nos dicen que la basura que trabajemos debe estar sin que nadie la toque, por 72 horas, pero no nos descargan los contenedores de los supermercados, que cumple con eso. Hay una mala intención o son dos inoperantes los que tienen la culpa”, cuestionaron.